«Убеждают, что он жив». Жену погибшего мобилизованного терроризируют звонками с украинских номеров

Свердловчанку, которая в свой день рождения похоронила мобилизованного мужа, изводят звонками с украинских номеров. Неизвестные представляются офицерами контрразведки и убеждают женщину, что ее супруг на самом деле жив.
Действительно ли Данил Нарбутовских погиб в СВО? Зачем его жене сейчас звонят неизвестные? И что именно они говорят? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Они говорят, что Данил находится в СИЗО и скоро у него назначена дата суда, — рассказала нашим коллегам из E1.RU Екатерина Нарбутовских. — Я им говорила, что моего мужа везут домой «грузом 200». Они мне говорят, что это специально так делается, чтобы запудрить вам голову. И всё остальное. «Вам обязательно надо сделать тест ДНК, он покажет, что это не ваш муж». Но я знаю своего мужа. Я узнала его сразу. Я знаю каждую клеточку на его теле. Знаю каждый волосок.
Телефонным террористам всё же удалось посеять сомнение в душе у женщины — тем более что принять известие о гибели близкого человека непросто. Чтобы убедиться в смерти супруга, Екатерина настояла на вскрытии цинкового гроба. После процедуры опознания у нее не осталось сомнений, что ее муж погиб.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Я увидела руки, я увидела голову, я увидела татуировку на шее. Я убедилась, что это мой муж, — говорит Екатерина. — Я до последнего надеялась, что нет, что это не он. Вот даже состоятся похороны, а я не верю, понимаете. В последние разы, когда мы с ним разговаривали, он обещал, что он приедет домой в марте. Я буду ждать этот долбаный март. Я буду каждый день в марте сидеть и ждать его.
Данила в родном городе знали многие. В 18 лет парень вместе с другом задержал маньяка, который изнасиловал и задушил трех школьниц. В тот день преступник как раз пытался скрыться с места убийства. Тогда Данил получил свою первую награду за мужество. Ко второй герой был представлен уже посмертно.