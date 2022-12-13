«Убеждают, что он жив». Жену погибшего мобилизованного терроризируют звонками с украинских номеров

— Они говорят, что Данил находится в СИЗО и скоро у него назначена дата суда, — рассказала нашим коллегам из E1.RU Екатерина Нарбутовских. — Я им говорила, что моего мужа везут домой «грузом 200». Они мне говорят, что это специально так делается, чтобы запудрить вам голову. И всё остальное. «Вам обязательно надо сделать тест ДНК, он покажет, что это не ваш муж». Но я знаю своего мужа. Я узнала его сразу. Я знаю каждую клеточку на его теле. Знаю каждый волосок.

