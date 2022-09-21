Президент объявил частичную мобилизацию. Кто пойдет служить первым?

Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России в связи с ситуацией в Донбассе, а министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился немедленно приступить к исполнению указа президента.

Один из главных вопросов — кто в первую очередь попадает под призыв. Об этом мы рассказываем в коротком видео. Призыву подлежат только те, кто состоит в запасе. Это мужчины, которые имеют военно-учетную специальность и уже служили в армии. Перед отправкой в части они должны пройти подготовку. Студентов вузов и выпускников военных кафедр без опыта реальной службы обещают пока не призывать.