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Спецоперация на УкраинеИнструкция

Президент объявил частичную мобилизацию. Кто пойдет служить первым?

Объясняем в коротком видео

Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России в связи с ситуацией в Донбассе, а министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился немедленно приступить к исполнению указа президента.

Один из главных вопросов — кто в первую очередь попадает под призыв. Об этом мы рассказываем в коротком видео. Призыву подлежат только те, кто состоит в запасе. Это мужчины, которые имеют военно-учетную специальность и уже служили в армии. Перед отправкой в части они должны пройти подготовку. Студентов вузов и выпускников военных кафедр без опыта реальной службы обещают пока не призывать.

Полную речь президента, в которой он объяснил, почему принял такое решение, можете прочитать здесь.

Схема мобилизации на случай призыва

Схема мобилизации на случай призыва

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Накануне Госдума приняла закон, которым внесла понятие «мобилизация» в Уголовный кодекс. Согласно этому документу, за неявку по повестке в случае мобилизации или военного положения запасникам грозит уголовная ответственность. К концу дня на вопрос про мобилизацию ответил свердловский военкомат.

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