Призывают рядовых до 35 лет, младших офицеров — до 50: всё о частичной мобилизации в России
Утром 21 сентября с обращением к нации выступил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, кого будут мобилизовать в первую очередь (и сколько человек), а также о потерях российской и украинской сторон за время спецоперации. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.
Краткая хроника происходящего
Коротко расскажем о том, что произошло к этому часу:
- в России с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация. Указ уже подписан президентом, Совет Федерации проинформирован об этом решении;
- за время спецоперации Российская армия потеряла 5937 человек;
- министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что в первую очередь мобилизации подлежат те, кто уже отслужил, имеет необходимую военную специальность и боевой опыт;
- всего мобилизации подлежат 300 тысяч резервистов;
- министр обороны Сергей Шойгу поручил регионам запустить процесс мобилизации;
- уведомление о проведении мобилизации от президента получили Госдума и СовФед;
- пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всей НАТО и ряда других недружественных стран;
- мобилизованные будут иметь статус военнослужащих, проходящих службу по контракту, и такой же уровень денежного довольствия;
- всё, что нужно знать о мобилизации, мы собрали в одном видео.
Также все подробности этого дня можно прочитать в предыдущей онлайн-трансляции.
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А вот все полезные материалы, которые пригодятся для полной информации о происходящем:
- в каком порядке будут призывать россиян на частичную мобилизацию;
- можно ли выехать за границу во время мобилизации;
- что делать тем, кто живет в городе не по прописке;
- кому положена отсрочка при мобилизации;
- какие выплаты полагаются мобилизованным;
- что будет с ипотекой и кредитами мобилизованных;
- будут ли мобилизовать женщин.
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В каком порядке будут мобилизовать россиян
Посмотрите, как будет проходить порядок призыва на службу при частичной мобилизации.
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Кому полагается отсрочка
Здесь можно узнать, кто имеет право на отсрочку при частичной мобилизации.
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Полная запись обращения президента России Владимира Путина, во время которого он объявил о частичной мобилизации. Здесь — текстовая версия обращения.
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Глава МИД Британии Джеймс Клеверли, отвечая на вопрос о заявлении президента Владимира Путина о готовности использовать все имеющиеся средства при угрозе целостности России, заявил, что Запад никогда не угрожал РФ и не пытался посягнуть на ее территориальную целостность.
— Конечно, мы уже видели эти угрозы и раньше... Мы никогда не угрожали России, никогда не пытались посягать на ее территориальную целостность, но мы продолжим поддерживать украинцев, — заявил Клеверли в эфире телеканала CNN.
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BILD заявил: он не верит в то, что Россия применит ядерное оружие.
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Несмотря на то, что до женщин мобилизация может не добраться (по крайней мере, в этом уверен председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов), поделимся инструкцией о том, что делать, если вы все-таки подлежите призыву.
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Единственным сенатором Совфеда, проголосовавшим против пакета поправок о мобилизации и военном положении, оказалась Людмила Нарусова, она подтвердила это журналистам RTVI. На судьбу поправок это не повлияло — они были одобрены голосами 147 сенаторов.
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Выпускников военных кафедр в вузах не будут приравнивать к тем, кто прошел военную службу, частичная мобилизация касается тех, кто служил, подчеркнул глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
— Я еще раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил, — передал ТАСС ответ Бондарева.
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ЦБ рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям давать мобилизованным кредитные каникулы.
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Кредитные каникулы для мобилизованных
В ЦБ подробно рассказали о кредитных каникулах для мобилизованных. Граждане могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов (в том числе ипотечным) и займам на период мобилизации.
— Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации, либо адаптировать существующие, — заявили в пресс-службе Центробанка. — Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание. Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении.
При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика. В дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.
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Белый дом назвал 300 тысяч резервистов, которые планируется призвать в России, большой цифрой, а сам факт объявления частичной мобилизации счел признаком сложностей в ведении боевых действий на Украине.
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Венгрия продолжает выступать за скорейшее начало мирных переговоров для решения украинского конфликта, прокомментировал глава МИД страны Петер Сийярто новость о частичной мобилизации в России.
— Мы, по соседству с Украиной, не можем сказать ничего другого, кроме того, что хотим мира и просим сильных игроков мировой политики, чтобы они, наконец, поговорили друг с другом, пришли к соглашению, наконец, установилось прекращение огня и, наконец, начались такие переговоры, которые смогут принести мир по соседству с нами, — сказал Сийярто.
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Мобилизация для прошедших альтернативную службу
Юрист Евгений Крылов рассказал о том, будут ли подлежать мобилизации те, кто проходил альтернативную службу:
— Из указа [который сегодня подписал Владимир Путин] не следует, кого именно из запасников будут призывать — указано призвать граждан по мобилизации. Согласно
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В Севастополе частичная мобилизация коснется почти 3–4% горожан, находящихся в запасе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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Сайт «Госуслуг» восстановился после сбоя. Он оказался недоступен утром 21 сентября после массовых сообщений о том, что военкоматы будут рассылать электронные повестки.
В Минцифры РФ заявляют, что для того, чтобы рассылать повестки через сайт «Госуслуг» или по электронной почте, отсутствует «необходимая законодательная база».
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сожаление в связи с решением России об объявлении частичной мобилизации, сообщает Reuters.
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Законопроект о выплате государством платежей по ипотеке мобилизованных граждан внесут в Госдуму до конца недели. Об этом сообщил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал в два раза усилить поддержку Украины, в том числе новыми поставками оружия и новыми санкциями против Москвы, в качестве ответа на последние действия России.
— Единственный возможный ответ <...> — удвоить ставку на поддержку Украины. Новые санкции против России. Больше оружия Украине. Больше солидарности с украинцами. Больше компаний и предприятий, уходящих из России, — написал он.
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Для тех, кто попадет под мобилизацию, стандартный набор вещей должен помещаться в дорожную сумку. В пункте сбора призывник будет находиться от 1 до 3 дней. «Фонтанка» составила список того, что необходимо взять с собой новобранцу.
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Кого не призовут по состоянию здоровья
Один из факторов призыва во время мобилизации — состояние здоровья. Решение по каждому призывнику принимает военно-врачебная комиссия, определяя годность. Но как понять, призовут ли на спецоперацию с сахарным диабетом, давлением или, например, астигматизмом? Юрист медицинского права Сергей Броницкий объяснил, кого могут призвать на мобилизацию, а кто останется на гражданке.
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В Курской области создают мобилизационный резерв «для решения задач на территории Курской области по защите ее рубежей», сообщил председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.
— Мы на территории Курской области формируем мобилизационный людской резерв. Это полк численностью более тысячи человек. Это люди, которые будут находиться в мобилизационном резерве для решения задач на территории Курской области по защите ее рубежей, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Эти люди пройдут сборы в течение месяца, их зачислят в резерв, они подписывают контракт на три года и находятся в резерве — работают на своих предприятиях, в организациях. Но в день, час икс мы их вызываем, они прибывают и начинают выполнять задачи по предназначению, — цитирует слова Горбунова ТАСС.
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Готовятся поправки в ТК РФ, чтобы сохранить трудовые гарантии для мобилизованных граждан, сообщает глава комитета Совфеда.
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Основные тезисы выступления президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН по поводу ситуации на Украине:
- конфликт на Украине следует прекратить на справедливых условиях: «никто не угрожал России, никто не искал с ней конфликта»;
- США не намерены признавать итоги референдумов в Донбассе и на находящихся под контролем России частях Херсонской и Запорожской областей;
- ни одна страна не может рассчитывать на победу в случае ядерной войны, «и такую войну никогда не нужно развязывать».
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Еврокомиссия готовит новые санкции против России, может обсудить их с постпредами ЕС уже в пятницу, пишет РИА Новости. Санкции могут включать меры в отношении физлиц, а также запрет на импорт российских бриллиантов, предметов роскоши.
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Собрали главные новости этого долгого дня в одну короткую публикацию. Если вы потерялись в потоке информации, то прочитайте главное об обращении Путина, мировой реакции на него и частичной мобилизации.
Более подробно узнать о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом можно в следующих материалах:
- в каком порядке будут призывать россиян на частичную мобилизацию;
- можно ли выехать за границу во время мобилизации;
- что делать тем, кто живет в городе не по прописке;
- кому положена отсрочка при мобилизации;
- какие выплаты полагаются мобилизованным;
- будут ли мобилизовать женщин (и что им делать в случае мобилизации);
- кого не призовут по состоянию здоровья;
- что нужно взять с собой призывнику.
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Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью американскому журналу Newsweek. Тезисно:
- Спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока ее задачи не будут выполнены — сколько бы времени это ни заняло;
- Россия с уважением отнесется к выбору жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах;
- «Остервенелая» реакция США и Запада на спецоперацию подвела черту под целым этапом взаимодействия России с этими странами;
- Россия адаптируется к новым финансовым реалиям и вместе с партнерами будет стремиться к снижению доли американского доллара во взаимной торговле.
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Порядок вручения повесток разъяснил Виктор Бондарев, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности. Он дал интервью телеканалу «Вместе-РФ».
Говоря о тех, кто находится «вне дома», он подчеркнул, что процент таких граждан невелик, «остальные все имеют адрес, жилье и будут оповещены».
— Когда идет призыв, то Генеральный штаб, организационно-мобилизационное управление распределяет по численности жителей в том или ином регионе количество, допустим, солдат, которые будут призваны в связисты или в танкисты. Поэтому эта доля не будет превышена, нарушена. Не думайте, что если на Чукотке, допустим, всех выгребут, то Москва не тронута будет, — также заявил глава комитета.
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Глава комитета Госдумы по обороне сообщил, что под частичную мобилизацию могут попасть и чиновники, если они соответствуют необходимым критериям. А именно: отслужили в армии, имеют боевой опыт и военно-учетную специальность.
— Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Викторович Володин во всеуслышание сказал, что у нас, у депутатов, никакой брони нет. И все, кто считает себя готовым выполнять задачи в рядах Вооруженных сил РФ, могут это сделать, — сказал Андрей Картаполов в эфире РБК.
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Глав МИД стран Евросоюза созвали на экстренную встречу. Министры обсудят новые санкции против России. Об этом сообщил Жозеп Боррель, представитель ЕС по иностранным делам.
Также он завил, что ООН уже на этой неделе должна отреагировать на заявления Владимира Путина.
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Подготовка тех, кто подлежит частичной мобилизации, будет занимать больше месяца. Так полагает Виктор Бондарев, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Также он подчеркнул, что у военкоматов и Генштаба имеется программа подготовки специалистов по различным воинским и учетным специальностям.
— Они должны быть призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение, далее — на проведение слаженности в составе подразделений. И только после того как комиссия примет решение, что да, это подразделение, эта воинская часть способна выполнить боевую задачу четко и без потерь, тогда они будут перебазироваться уже к линии фронта, — объяснил Бондарев.
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Новое к этому часу:
- Финляндия обсудит возможность полного запрета на въезд в страну для россиян;
- в Курской области жителям, состоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе, запретили покидать регион без разрешения военного комиссариата. Об этом сообщил главный военный комиссар области Владимир Родионов.
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Правда, что полиция останавливает машины, чтобы выловить призывников? Такие слухи, подкрепленные сканом «указа» о препровождении водителей к «представителям военных комиссариатов», широко распространились по соцсетям.
Их прокомментировали в МВД.
— МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными, — сказано в telegram-канале «МВД Медиа».
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Краткая сводка из области международной политики:
- Джо Байден и Эммануэль Макрон подтвердили поддержку Украины своими странами;
- министр иностранных дел Германии заверила Украину в дальнейшей поддержке со стороны мирового сообщества;
- канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна сделает всё возможное, чтобы конфликт на Украине не превратился в конфликт России и НАТО;
- Владимир Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН;
- Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Китая;
- Япония намерена расширить экспортные санкции против России.
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Как будет происходить призыв
Объявленная Владимиром Путиным частичная мобилизация для Российской Федерации первая. Прежде повестки в военкомат запасникам приходили только для отправки на военные сборы, теперь же их будут призывать для участия в спецоперации. Из-за того, что раньше граждане РФ с подобным не сталкивались, мало кому понятно, что теперь будет происходить. Подогревает напряжение тот факт, что весной Госдума рассматривала возможность изменить порядок вручения повесток — не лично в руки, а почтой, так что еще с утра
Мы изучили законы и поговорили с юристом, чтобы разобраться, как на самом деле сейчас должен происходить призыв.
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Федеральные СМИ, а также ряд сотрудников государственных российских телеканалов подтверждают обмен пленными, который состоялся между Россией и Украиной. В числе освобожденных называют украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.
По информации лояльных Кремлю военкоров, 50 российских военнослужащих (по другим источникам — 55) прибыли на аэродром Чкаловский, их доставил военно-транспортный борт. А Россия якобы передала Украине в рамках обмена 205 военнопленных. В пророссийских телеграм-каналах сообщают, что завтра в Россию будут доставлены еще 30 человек.
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В УК появилась новая статья «Добровольная сдача в плен». Наши коллеги задали одинаковые вопросы авторам поправок, но получили совершенно разные ответы.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что высокий («желтый») уровень террористической опасности в регионе продлевается до
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Вячеслав Володин ответил на вопросы о частичной мобилизации, которые «волнуют наших граждан». Спикер Госдумы рассказал у себя в telegram-канале о причинах, гарантиях, депутатах и о тех, кто подлежит частичной мобилизации.
О причинах
— Сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооруженные нацистские формирования, но и силы НАТО: на Украине натовские инструкторы, натовские наемники, натовские техника, вооружение, боеприпасы, — написал Володин. — Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров. Для понимания: во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовало четыре фронта. Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных Сил.
Кто подлежит частичной мобилизации
— Частичная мобилизация коснется отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность. Будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса, — подчеркнул Володин. — Она не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах
О гарантиях
— Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ. Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит, — отметил спикер Госдумы.
О депутатах
Вячеслав Володин припомнил, что в последнее время некоторые депутаты стали заявлять о том, что пошли бы на фронт, но не могут этого сделать, потому что у них «бронь». Спикер Госдумы заявил, что «никакой брони у депутатов нет».
— Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет, — отметил Володин.
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МВД России опровергло информацию о мобилизационных мероприятиях на постах Госавтоинспекции в регионах страны. В ведомстве призвали граждан и СМИ пользоваться только официальной информацией и быть внимательными.
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Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале сообщил, что действие высокого («жёлтого») уровня террористической опасности продлено до
— Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, — написал губернатор.
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Глава Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявил РИА Новости, что депутаты и сенаторы могут принять участие в спецоперации по своей инициативе, оформив отпуск.
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Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе требуют введения новых санкций, «рестрикции уже доказали свою эффективность».
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Сколько будут получать мобилизованные?
Мобилизованные россияне будут получать от 205 тысяч рублей в месяц, в зависимости от должности и воинского звания. Об этом военный комиссар Якутии Александр Авдонин рассказал изданию ЯСИА. Также на мобилизованных, по его словам, распространяются все социальные льготы военнослужащих.
— Граждане, которые состоят на воинском учете, на период проведения мобилизации должны оставаться на территории, где они постоянно прописаны, без выезда в другие регионы. Я советую всем гражданам, которые имеют на руках мобилизационное предписание, явиться в военные комиссариаты. При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, банковскую карту для начисления денежного довольствия, — рассказал Авдонин.
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что поправки в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников СВО (как мобилизованных, так и добровольцев) внесут до следующего заседания Госдумы.
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