Призывают рядовых до 35 лет, младших офицеров — до 50: всё о частичной мобилизации в России

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли, отвечая на вопрос о заявлении президента Владимира Путина о готовности использовать все имеющиеся средства при угрозе целостности России, заявил, что Запад никогда не угрожал РФ и не пытался посягнуть на ее территориальную целостность.

— Конечно, мы уже видели эти угрозы и раньше... Мы никогда не угрожали России, никогда не пытались посягать на ее территориальную целостность, но мы продолжим поддерживать украинцев, — заявил Клеверли в эфире телеканала CNN.