«Повестки могут начать приходить на этой неделе»: как именно будут призывать на службу по мобилизации

Владимир Путин с 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Призвать на службу из запаса планируют 300 тысяч человек, которых потом отправят на территорию Украины. Разбираемся, как именно это будет проходить.



В федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» прописано, что есть несколько документов, которые могут служить основанием для вызова на службу по мобилизации.

