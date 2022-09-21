«Повестки могут начать приходить на этой неделе»: как именно будут призывать на службу по мобилизации
Разбираемся с юристом, стоит ли ждать извещений на «Госуслугах»
Владимир Путин с 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Призвать на службу из запаса планируют 300 тысяч человек, которых потом отправят на территорию Украины. Разбираемся, как именно это будет проходить.
В федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» прописано, что есть несколько документов, которые могут служить основанием для вызова на службу по мобилизации.
— При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, — сказано в законе.
Повестки должны вручаться только лично. Так что «Госуслуги», например, в этом случае использовать не получится. Найти призывника могут на месте учебы, работы и в любых официальных организациях, в которых он состоит.
— Пока не принят законопроект о том, что повестки можно рассылать почтой или другим способом, вручать их должны лично (закон о повестках не прошел третье чтение. — Прим. ред.). Разыскные материалы на призывников направляются в МВД, которое делает запрос в налоговую, и этого, как правило, достаточно. Потому что сразу видно, где человек работает, кто платит за него налоги. Юридически должны приехать, убедиться, что человека нет дома, подписать рапорт, отправить повестку работодателю, который будет обязан ее вручить, — пояснил корреспонденту E1.RU юрист Евгений Крылов. — Могут и у подъездов караулить, существует миллион таких практик, когда призывников выманивали из квартир.
От привычного призыва ситуация отличаться будет мало чем. Никаких более жестких санкций к уклонистам по закону применять не должны. По действующему законодательству, по статье 21.5 КоАП РФ («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету») им может грозить штраф до трех тысяч рублей, а санкция 328-й статьи УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») в качестве наказания предусматривает до двух лет лишения свободы.
По мнению юриста, рассылать повестки и мобилизационные предписания могут начать уже на этой неделе. Причем информация о повестках, которые получали военнослужащие запаса, появлялась из всех городов страны еще до объявления мобилизации.
— Повестки могут начать приходить на этой неделе. Они уже приходили заблаговременно. А сейчас ничто не мешает начать рассылать их на полную мощность, — отметил юрист. — Если человек гражданский и не явится по повестке, тут вопрос уголовно-правовой ответственности. Все вчерашние поправки в УК ухудшают статус действующего военнослужащего, которым человек считается с момента убытия на территорию части. По такой логике человек, который только получил мобилизационное предписание, военнослужащим не является и жесткие санкции его не коснутся. Припишут ли 328-ю статью УК за уклонение? Думаю, что нет. Мобилизацию объявили сегодня, а закон, ухудшающий положение, обратной силы не имеет. Так что им по новой придется вручать повестки. К тому же предписания были выданы, скорее всего, на военные сборы.
А вот идти в военкомат, не дожидаясь повестки, юрист не советует.
— Если пойти в военкомат, не дожидаясь повестки, то, скорее всего, человек получит там повестку на отправку и статус военнослужащего, с которого теперь спрос жестче, — добавил Евгений Крылов.
Сроки и адреса явки по повесткам будут прописаны во всех случаях индивидуально. Отвечать за набор на службу по мобилизации будут главы регионов.
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Мы уже разбирались, кого призовут на службу при мобилизации и как она будет проходить. Всю информацию об этом мы собираем в онлайн-трансляции и специальном разделе.