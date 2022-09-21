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Спецоперация на Украине

Шойгу рассказал о потерях российской армии за время спецоперации

Также министр обороны рассказал о потерях украинской стороны

Минобороны РФ лишь однажды озвучивало количество потерь с российской стороны

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время своего обращения на телеканале «Россия 24» озвучил количество потерь российской армии с начала спецоперации.

— 5937 человек погибли в ВС РФ с начала СВО, — заявил министр.

Также, по словам Шойгу, украинская сторона потеряла уже «половину армии»: 61 207 погибших и 49 368 раненых.

Напомним, сегодня Владимир Путин в обращении к россиянам заявил о начале частичной мобилизации. Соответствующий указ президент тоже уже подписал, он вступил в силу.

Сергей ШойгуПотериСпецоперация
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