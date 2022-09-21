Шойгу рассказал о потерях российской армии за время спецоперации
Также министр обороны рассказал о потерях украинской стороны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время своего обращения на телеканале «Россия 24» озвучил количество потерь российской армии с начала спецоперации.
— 5937 человек погибли в ВС РФ с начала СВО, — заявил министр.
Также, по словам Шойгу, украинская сторона потеряла уже «половину армии»:
Напомним, сегодня Владимир Путин в обращении к россиянам заявил о начале частичной мобилизации. Соответствующий указ президент тоже уже подписал, он вступил в силу.