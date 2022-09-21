В Госдуме рассказали о том, введут ли в России всеобщую мобилизацию
По словам председателя комитета Госдумы по обороне, законы применяются «не под СВО»
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал в интервью «Парламентской газете» принятый сегодня законопроект, по которому вводится уголовное наказание за дезертирство, добровольную сдачу в плен, отказ участия в военных действиях и мародёрство, а также добавляются в Уголовный кодекс понятия «мобилизация» и «военное положение». В частности, Картаполов ответил на вопрос о том, планируют ли в России ввести всеобщую мобилизацию.
— Всеобщей мобилизации не будет, — заявил Андрей Картаполов. — Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет.
При этом, по словам Картаполова, в отдельных регионах могут ввести военное положение — например, в приграничных с Украиной областях. Если его введут, то оно будет напоминать «режим контртеррористической операции», который действовал в России во время первой и второй чеченской войн.
Напомним, до вступления в законную силу принятый законопроект должен пройти одобрение в Совете Федерации, а затем — подписан президентом. В чем смысл нового закона, мы подробно разобрали в отдельном материале.