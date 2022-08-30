Делегация МАГАТЭ выехала с проверкой на Запорожскую АЭС — этого визита ждут и Россия, и Украина

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 29 августа.



На Запорожскую АЭС выехала миссия МАГАТЭ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси объявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет туда на текущей неделе.