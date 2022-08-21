Убийство Дарьи Дугиной и работа ПВО в Крыму: новости вокруг спецоперации за 21 августа
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 21 августа.
В Крыму снова работает ПВО
Вечером 20 августа система ПВО сработала у курорта Оленевка на западном побережье Крыма, а также в Севастополе. Губернатор города попросил жителей сохранять спокойствие.
— Не нужно выкладывать позиции систем ПВО. Если не можете удержаться — снимайте без привязки к местности, — добавил Олег Крючков, советник главы Крыма.
По статистике Ассоциации туроператоров России, турпоток в Крым в этом году обвалился вдвое. Впрочем, президент Ассоциации считает, что новости о взрывах «не могут радикально ухудшить ситуацию».
Погибла Дарья Дугина
Дочь правого журналиста и политолога Александра Дугина была известна как идейная продолжательница своего отца, продвигающего концепцию «русского мира». Она писала материалы о политике для RT и «Царьграда». В 21 час машина, в которой она находилась, взорвалась. СК считает произошедшее заказным убийством.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что, если подтвердится версия об «украинском следе» в убийстве Дугиной, то нужно будет вести речь о «политике государственного терроризма».
— Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, — так прокомментировал гибель Дугиной советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Работа запорожской АЭС
Украинский «Энергоатом», эксплуатирующий АЭС, заявил, что она работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. С опровержением выступил Владимир Рогов, член подконтрольной России администрации Запорожской области.
— Если говорить о ситуации на Запорожской АЭС, то она контролируемая, рабочая. Все нормально, — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам Рогова, радиационный фон на станции естественный — «то есть не то, что не превышает, а намного меньше».
Международная политика
В Чехии продолжают говорить о полном запрете на выдачу шенгенских виз гражданам России. На этот раз идею поддержали представители комитетов по международным делам чешского парламента.
— Предоставление шенгенских виз россиянам необходимо прекратить. Право обращаться к странам Евросоюза за поддержкой и международной защитой должно быть сохранено для граждан России, которые в них нуждаются, — передает «Чешское радио» слова Павла Фишера.
Как можно будет попасть в Европу даже в случае запрета туристических виз, мы разбирали отдельно. Пока лишь некоторые страны отказывают в выдаче шенгена.
Также премьеры Чехии и Словакии записали видеообращение по поводу годовщины ввода советских войск в Чехословакию 21 августа 1968 года. В нем политики призвали поддержать Украину.
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— Поддерживая Украину, мы поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия снова оказалась на нашей территории. Давайте помнить историю, учиться благодаря ей, чтобы она уже никогда не смогла повториться, — сказали премьер-министры.
В Литве тем временем собираются демонтировать мемориал на месте крупнейшего в стране захоронения советских воинов. По информации радио LRT, он должен быть снесен уже в сентябре.