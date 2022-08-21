Убийство Дарьи Дугиной и работа ПВО в Крыму: новости вокруг спецоперации за 21 августа

— Не нужно выкладывать позиции систем ПВО. Если не можете удержаться — снимайте без привязки к местности, — добавил Олег Крючков, советник главы Крыма.



По статистике Ассоциации туроператоров России, турпоток в Крым в этом году обвалился вдвое. Впрочем, президент Ассоциации считает, что новости о взрывах «не могут радикально ухудшить ситуацию».

Погибла Дарья Дугина

Дочь правого журналиста и политолога Александра Дугина была известна как идейная продолжательница своего отца, продвигающего концепцию «русского мира». Она писала материалы о политике для RT и «Царьграда». В 21 час машина, в которой она находилась, взорвалась. СК считает произошедшее заказным убийством.