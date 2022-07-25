Переговоры, экспорт зерна и терроризм — эти и другие новости вокруг спецоперации за 24 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня.
Сегодня подводим итоги 24 июля.
Россия дополнила список недружественных стран
Правительство РФ расширило перечень недружественных стран и территорий.
— В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введенные Великобританией, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации, — говорится в публикации пресс-службы кабинета министров РФ.
Ранее в списке уже числились 48 территорий, среди которых США, Великобритания, Украина, Канада и другие.
На Украине начали формировать зерновые караваны
В морских портах Одесса, Черноморск и Южный началась подготовка к возобновлению работы. Напомним, подписание соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна состоялось 22 июля.
— Информируем вас, что заход и выход судов в указанные морские порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования, — сообщили в администрации морских портов Украины.
Для включения судна в караван необходимо подавать заявки.
Лавров провел переговоры в Каире
Сегодня Сергей Лавров прибыл в Каир, где провел переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри. Из главных заявлений Лаврова:
- российский и украинский народ продолжат жить вместе;
- Украина заслуживает лучшего;
- Россия не просит о снятии санкций;
- Россия поможет украинскому народу избавиться от абсолютно «антинародного и антиисторического режима».
Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД России. Чуть позже Лавров посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию.
В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности
В граничащей с Украиной Курской области до 8 августа продлили желтый уровень террористической опасности.
— За две прошедшие недели в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов. Благодарю сотрудников спецслужб и правоохранительных органов за работу, а жителей — за бдительность. Но ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня еще на две недели, — написал губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале.
Олимпийские игры могут пройти без российских спортсменов
Вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что проведение Олимпийских игр вполне вероятно без российских спортсменов.
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— Мы помним Олимпийские игры в 80-х, когда наши не участвовали, — сказал Жуков. — Это вполне себе можно представить. Но это крайне грустно.
Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям из-за спецоперации на Украине.