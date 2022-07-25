Переговоры, экспорт зерна и терроризм — эти и другие новости вокруг спецоперации за 24 июля

Ранее в списке уже числились 48 территорий, среди которых США, Великобритания, Украина, Канада и другие.

На Украине начали формировать зерновые караваны

В морских портах Одесса, Черноморск и Южный началась подготовка к возобновлению работы. Напомним, подписание соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна состоялось 22 июля.