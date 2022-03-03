Кто эти люди? Рассказываем о переговорщиках, которые пытаются решить российско-украинский конфликт

В Белоруссии 3 марта должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров. Как заявлял накануне помощник президента РФ Владимир Мединский, среди прочего будет обсуждаться прекращение огня. Пока весь мир замер в ожидании новостей, расскажем вам об участниках переговорного процесса со стороны России и Украины.



Россию представляют пять политиков. Возглавляет делегацию Владимир Мединский. Его помнят как министра культуры РФ (2012–2020 годы). С января 2020-го Мединский занимает пост помощника президента.