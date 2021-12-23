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Владимир Путин подводит итоги года: онлайн

Следим за заявлениями президента на итоговой пресс-конференции

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Владимир Путин сегодня встречается с журналистами на ежегодной большой пресс-конференции. Здесь мы ведем видео- и текстовую трансляцию. Следите за заявлениями президента вместе с нами.

Илья Ненко

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Строительство в РФ показало рекордные показатели — введено, по словам президента, 90 миллионов квадратных метров. Это рекорд в новейшей России.

Инвестиции в основной капитал на ноябрь составили 7,6%, в целом по году — 6, а в прошлом году был спад.

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Илья Ненко

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Уровень спада экономики РФ из-за коронавируса составил всего 3%. Это намного ниже, чем в других странах.

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Илья Ненко

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Российская экономика, по словам президента, столкнувшись с вызовами из-за коронавируса, всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие другие развитые экономики мира.

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Илья Ненко

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Первый вопрос задает первый заместитель генерального директора «Интерфакса» Вячеслав Терехов. Его интересует борьба с коронавирусом и как она повлияла на российскую экономику. А заодно — как Путин оценивает работу правительства и ЦБ.

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Илья Ненко

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Владимир Путин зашел в зал. Пресс-конференция начинается. Президент предлагает сразу перейти к вопросам без лишних вступительных слов.

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Илья Ненко

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В ожидании президента журналисты читают газеты. С фотографиями предыдущих глав государства. Владимир Путин немного задерживается.

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Илья Ненко

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Национальные костюмы как средство привлечения внимания всё еще актуальны.

Некоторые журналисты пришли в национальных костюмах

Некоторые журналисты пришли в национальных костюмах

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Илья Ненко

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Дмитрий Песков уже в зале. Напоминает, чтобы все меняли маски каждые два часа. И говорит, что «скоро президент будет с нами».

До встречи с президентом осталось немного

До встречи с президентом осталось немного

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Илья Ненко

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Первую половину пресс-конференции будет вести Дмитрий Песков, во второй части журналистов будет выбирать президент.

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Илья Ненко

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На стульях журналистов лежат маски. Они тоже с серебром. С наносеребром. Что оно из себя представляет и как работает, знают, пожалуй, только ученые, которые их придумали.

Для журналистов на пресс-конференции приготовили специальные маски

Для журналистов на пресс-конференции приготовили специальные маски

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Илья Ненко

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Многодетный отец из Пскова намерен уточнить у президента, будут ли в этом году выплаты на детей до семи лет, как в прошлом году.

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Илья Ненко

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Судя по трансляции «России 24», все коронавирусные ограничения в зале соблюсти не удалось.

Журналисты в ожидании выхода Владимира Путина

Журналисты в ожидании выхода Владимира Путина

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Илья Ненко

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На прошлогодней пресс-конференции журналисты спрашивали президента о проблеме роста цен на основные продовольственные товары, об отношении к системе онлайн-образования в школах и вузах, социальных выплатах уязвимым слоям населения, поддержке малого бизнеса. Кроме того, глава государства ответил на вопросы об уголовном деле в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и об обвинениях в отравлении Алексея Навального.

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Илья Ненко

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С 2001 по 2019 год число представителей СМИ на встречах с президентом выросло в 3,8 раза. На первой пресс-конференции в 2001 году было аккредитовано более 500 журналистов, в 2019 году — 1895, что стало абсолютным рекордом. В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции мероприятие освещали 774 аккредитованных корреспондента.

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Задать вопрос президенту на пресс-конференции удается далеко не всем журналистам, поэтом участники всегда стараются привлечь внимание Путина всеми силами. Самый классический способ — плакаты и таблички.

У каждого участника своя

У каждого участника своя

Будем знакомы

Будем знакомы

Ярка одежда — еще один классический способ привлечь внимание президента

Ярка одежда — еще один классический способ привлечь внимание президента

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Второй год подряд приходит на пресс-конференцию Сергей Шнуров, который в 2020 году стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI. В прошлом году на встрече президента с журналистами он был главным экспонатом — по крайней мере, судя по вниманию коллег. Известный до этого как острый на язык музыкант, Шнуров задал два как бы ироничных вопроса — о хакерах из России, которые якобы в 2016 году помогли Дональду Трампу избраться на пост президента США, но не смогли сделать то же самое в 2020 году, и о том, как русскому человеку не материться.

Напомним, в 2017 году Сергей Шнуров дал интервью Юрию Дудю. Когда журналист спросил музыканта, что он скажет, оказавшись перед Путиным, тот ответил, что скажет ему: «Хватит».

Сейчас Шнуров уже в «Манеже». Какой вопрос он подготовил на этот раз — не сказал, обмолвился, что вопрос общий.

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Илья Ненко

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Среди 507 журналистов в этом году на пресс-конференции Владимира Путина появится и Ксения Собчак. Она будет представлять издание ostorozhno.news, зарегистрированное в сентябре этого года. За три месяца существования этого СМИ здесь появилось целых две новости: о том, что заключенные Калужской области жалуются на то, что их морят голодом и бьют (опубликована 1 декабря), и о том, что редакция Ксении Собчак зарегистрировала СМИ OSTOROZHNO (опубликована накануне пресс-конференции).

Скриншот сайта ostorozhno.news и две главные (они же единственные) новости

Скриншот сайта ostorozhno.news и две главные (они же единственные) новости

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Илья Ненко

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До начала итоговой пресс-конференции — полчаса.

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Илья Ненко

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Этим летом прошла прямая линия с участием президента, вопросы ему задавали жители самых разных регионов России.

Тогда же Путина в очередной раз спросили про преемника, он ответил, что свято место пусто не бывает.

— Когда Ельцин предложил мне баллотироваться, я сказал, что не готов. Он сказал: «Мы еще вернемся к этому вопросу, подумайте». Когда Ельцин ушел в отставку, я стал и. о., но ключевое решение о главе государства — всегда за гражданами РФ. Говорят, свято место пусто не бывает. Моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем, кто будет претендовать на должность президента. Придет время, когда я смогу сказать, что тот или иной человек готов возглавить нашу страну.

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Илья Ненко

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Приглашенных на пресс-конференцию Путина журналистов на входе в «Манеж» обеззараживают серебром.

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Илья Ненко

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Первая пресс-конференция Владимира Путина прошла в 2001 году, она же была самой короткой — всего 1,5 часа. С тех пор президент ежегодно отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов в прямом эфире. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009–2011 годы, когда Путин занимал пост премьер-министра.

Средняя продолжительность пресс-конференции — 3,5 часа.

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Илья Ненко

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В прошлом году президент проводил конференцию в своей резиденции в Ново-Огарево. В один кабинет с Путиным посадили единицы журналистов из кремлевского пула, для этого каждому пришлось отсидеть двухнедельный карантин.

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Илья Ненко

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Илья Ненко

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Среди ожидаемых вопросов Путину — оценка внешнеполитической ситуации и отношений с Западом, пандемия, кризис, рост цен и коронавирусные выплаты. Кстати, прошлогодняя итоговая пресс-конференция президента закончилась приятным бонусом для детей — в честь Нового года семьи, где есть дети до семи лет, получили по 5 тысяч рублей.

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Илья Ненко

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Пресс-конференция начнется в полдень по московскому времени. Федеральные телеканалы заложили на трансляцию три часа.

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Илья Ненко

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Из-за коронавирусных ограничений количество участников пресс-конференции сократили вдвое. Задать свои вопросы президенту готовятся в том числе журналисты из регионов.

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Илья Ненко

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Привет, друзья! Мы начинаем наш традиционный онлайн с пресс-конференции Владимира Путина. Ровно через час глава государства появится в Манеже и ответит на вопросы журналистов.

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