Украина, Иран и санкции. Белый дом рассказал, что Байден и Путин обсудили во время онлайн-переговоров

Также президенты двух стран обсудили стратегическую стабильность и кибербезопасность. Прозвучало стремление к объединению сил в решении региональных проблем — таких, как Иран.

Кремль переговоры не прокомментировал. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что лидеры стран обсудят наиболее кризисные вопросы: в частности, «двусторонние отношения как таковые» и функционирование дипломатических ведомств. Песков также сообщил о планах Москвы обсудить женевские договоренности и двусторонние отношения, которые, по его словам, «продолжают оставаться в плачевном состоянии».