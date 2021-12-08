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Украина, Иран и санкции. Белый дом рассказал, что Байден и Путин обсудили во время онлайн-переговоров

Центральным вопросом стала ситуация вокруг украинских границ

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Белый дом поделился своим фото с переговоров

Белый дом поделился своим фото с переговоров

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Сегодня, 7 декабря, Владимир Путин и Джо Байден провели дистанционные переговоры по видеосвязи. Белый дом рассказал, какие темы были подняты во время диалога.

Так, Байден выразил глубокую обеспокоенность наращиванием сил РФ у границ Украины и дал понять, что в случае военной эскалации США и союзники ответят «решительными экономическими и иными мерами». Американский президент выразил поддержку украинскому суверенитету и территориальной неприкосновенности. Он призвал Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины и «возврату к дипломатии».

Также президенты двух стран обсудили стратегическую стабильность и кибербезопасность. Прозвучало стремление к объединению сил в решении региональных проблем — таких, как Иран.

Кремль переговоры не прокомментировал. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что лидеры стран обсудят наиболее кризисные вопросы: в частности, «двусторонние отношения как таковые» и функционирование дипломатических ведомств. Песков также сообщил о планах Москвы обсудить женевские договоренности и двусторонние отношения, которые, по его словам, «продолжают оставаться в плачевном состоянии».

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Белый домУкраинапереговорыДжо БайденПутин
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