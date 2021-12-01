Большая пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в этом году состоится 23 декабря. В этом году она пройдет в Манеже, а не в Центре международной торговли, как это было ранее. Решение было принято, чтобы увеличить площадку мероприятия согласно пандемийным требованиям Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
— Это будет очная пресс-конференция, — цитирует его издание. — Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства.
При этом свободной аккредитации на мероприятие не будет. Песков объяснил это все той же пандемией: количество мест ограничено, принять участие может не более 500 человек. Обычно, по словам пресс-секретаря президента, мероприятие собирает более тысячи представителей СМИ.
— Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ, — пояснил Песков. — С 1 декабря служба аккредитации начнет контакты с редакциями СМИ по вопросам аккредитации.
Пресс-секретарь президента добавил, что всем журналистам для участия в пресс-конференции нужно будет сдавать три ПЦР-теста.
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