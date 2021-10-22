«Совершенная фантасмагория». Путин — об обязательной вакцинации, ЛГБТ и поставках газа в Европу

В четверг Владимир Путин принял участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Мы собрали ключевые тезисы из его речи: про обязательную вакцинацию, СССР, иноагентов, изменение климата и ЧС, «Северный поток — 2» и ЛГБТ.
Про обязательную вакцинацию
— Вакцинация против коронавирусной инфекции в общенациональный календарь [прививок] не внесена. Поэтому в этом смысле она не является обязательной. Но в соответствии с действующим законом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии по рекомендации главных санитарных врачей, по отдельным категориям граждан. Это и происходит. Но дело не в обязательности.
Любые навязанные решения обходятся достаточно легко. Известная фраза, что над законами думают сотни или тысячи людей, а над тем, как их обойти, — миллионы. И они, как правило, выигрывают. Поэтому, как мне кажется, не навязывать нужно, а убеждать и доказывать. Доказывать, что вакцинация — лучше, чем болезнь.
Про коронавирус
— Пандемия коронавируса, которая теоретически должна была сплотить людей в борьбе с такой масштабной общей угрозой, стала не объединяющим, а разъединяющим фактором. Причин тому много, но одна из главных в том, что решения проблем начали искать в привычных схемах — разных, но привычных, а они-то как раз и не работают. Точнее, работают, но часто, наоборот, как ни странно, на ухудшение положения.
Про изменение климата и ЧС
— Эти процессы усугубляются и надо что-то делать. Природные катаклизмы — засухи, наводнения, ураганы, цунами — практически чуть ли не нормой стали, мы к этому начали привыкать. Достаточно вспомнить разрушительные, трагические наводнения в Европе минувшим летом, пожары в Сибири — примеров очень много. Не только в Сибири — у наших соседей в Турции какие пожары были, в Соединенных Штатах, вообще на американском континенте.
Про иноагентовГлавный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, недавно получивший Нобелевскую премию мира, задал Владимиру Путину вопрос о статусе иноагентов. Заявив, что закон об иноагентах — «бессуден, <...> там нет состязания сторон, предоставления доказательств и приговора, есть клеймо. Из этого закона нельзя выйти, у нас даже нет предупреждения о том, что ты с завтрашнего дня становишься иноагентом. <...> А без предупредительного выстрела стреляет только конвой в лагере».
— Смотрите. Вы сказали, что это не через суд решается. А в штатах тоже не через суд. Там до уголовной ответственности, у нас такого нет. Дело не в позиции того или иного общественного деятеля, той или иной общественной организации или СМИ. Этот закон не запрещает иметь собственное мнение. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности.
Про ЛГБТ и борьбу за равноправие
— Борьба за равноправие и против дискриминации на Западе превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда, — заявил Путин. — В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде европейских стран дискуссия о правах мужчин и женщин.
В 20-е годы советские культуртрегеры изобрели так называемый новояз, полагая, что таким образом они созидают новое сознание и меняют ценностный ряд. И, как я уже говорил, такого наворотили, что до сих пор икается подчас. Не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда детям с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот. Фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор, отстраняя от этого родителей. Заставляя ребенка принимать решение, способное сломать ему жизнь. И никто даже не советуется с детскими психологами.
Про СССР
— В СССР было много проблем, которые лежали в основе тех событий, которые привели к его крушению. Но мазать все это только одной черной краской неправильно, грубо и неприлично. Я знаю, и у нас такие есть. Они достойны того, чтобы их самих макнуть во что-нибудь такое, что плохо пахнет, — заявил Путин. — А то, что такой плавильный котел был, — обогащает народы. Для России ведь что характерно, Россия когда расширяла свои территории, никогда не ставила в сложное положение тех людей, которые вливались в состав единого государства.
Про капитализм
— Социально-экономические проблемы человечества обострились до степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба: мировые войны, кровопролитные общественные катаклизмы. Все говорят о том, что существующая модель капитализма — а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран — исчерпала себя, в ее рамках нет больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий.
Про «Северный поток — 2»
— Европейцы, если продолжат свою энергетическую политику, будут чувствовать себя как волк из сказки, опустивший хвост в прорубь, — заявил Путин.
По словам президента, поставки через «Северный поток — 2» в 5,6 раза экологичнее, чем при транзите через ГТС Украины. Они могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ.
— «Северный поток — 2» — это современные технологии, современные трубы, которые позволяют увеличить давление. Движение по дну Балтийского моря вообще без всяких выбросов происходит. Эти компрессорные станции — это же маленькие мини-заводы, которые работают тоже на газе, — добавил президент.
Накануне Владимир Путин согласился ввести нерабочие дни в России с 30 октября. При необходимости регионы могут вводить их раньше (уже с этой субботы) и продлевать в ноябре. Ранее мы публиковали этот указ. Президент пообещал выплаты бизнесу, пострадавшему из-за нерабочих дней. В четверг Минпросвещения объявило единые каникулы для всех российских школьников.