«Совершенная фантасмагория». Путин — об обязательной вакцинации, ЛГБТ и поставках газа в Европу

В четверг Владимир Путин принял участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Мы собрали ключевые тезисы из его речи: про обязательную вакцинацию, СССР, иноагентов, изменение климата и ЧС, «Северный поток — 2» и ЛГБТ.

Про обязательную вакцинацию

— Вакцинация против коронавирусной инфекции в общенациональный календарь [прививок] не внесена. Поэтому в этом смысле она не является обязательной. Но в соответствии с действующим законом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии по рекомендации главных санитарных врачей, по отдельным категориям граждан. Это и происходит. Но дело не в обязательности.