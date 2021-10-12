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Путин назвал главного врага российского общества

Глава государства встретился с новой Госдумой

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Путин поручил правительству в течение месяца подготовить новые меры соцподдержки

Путин поручил правительству в течение месяца подготовить новые меры соцподдержки

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Депутаты Государственной думы сегодня провели первое заседание после выборов, а после встретились с президентом. Выступая перед парламентариями, Владимир Путин назвал главного врага российского общества. Это, по мнению президента, низкие доходы миллионов россиян.

— В нашей стране, а значит, у всех нас много общих сложных вызовов. Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей, — заявил президент.

Он поручил в течение месяца подготовить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки людей. В ближайшие три года на эти цели будет направлено 41,5 триллиона рублей.

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Владимир ПутинГосдумасоцподдержкавыплаты и пособия
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