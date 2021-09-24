ЦИК утвердил результаты выборов в Госдуму

Центризбирком России утвердил результаты выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС. В Госдуме восьмого созыва «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21. Впервые в Госдуме представлена партия «Новые люди» — она преодолела пятипроцентный барьер и получила 13 мандатов.
Кроме того, в Госдуму прошли по одному представителю от «Родины», «Партии Роста», «Гражданской платформы» и пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что итоговые протоколы избиркомов по выборам в Думу объективно отражают результат голосования. Центризбирком признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными.