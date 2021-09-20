«Похоже, в думе будет 5 партий»: ЦИК огласил результаты голосования

Центризбирком подвел итоги выборов в Государственную думу восьмого созыва. Явка 51,68%, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, это больше, чем в прошлую кампанию. Сейчас подсчитано 99% голосов. По предварительным данным, пять процентов голосов, необходимых для прохода партии в парламент, преодолели пять партий.

— Это расширение политического разнообразия, — сказала Памфилова. — Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий.