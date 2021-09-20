«Похоже, в думе будет 5 партий»: ЦИК огласил результаты голосования

Центризбирком подвел итоги выборов в Государственную думу восьмого созыва. Явка 51,68%, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, это больше, чем в прошлую кампанию. Сейчас подсчитано 99% голосов. По предварительным данным, пять процентов голосов, необходимых для прохода партии в парламент, преодолели пять партий.
— Это расширение политического разнообразия, — сказала Памфилова. — Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий.
По итогам подсчетов ЦИК «Единая Россия» набрала 49% голосов, КПРФ — 19%, ЛДПР — 7,4%, «Справедливая Россия» — 7,4%. Впервые в Госдуму войдет партия «Новые люди», созданная в прошлом году. Она набрала 5,3% голосов. С учетом победителей голосования по одномандатным округам в общей сложности в Госдуме будут представители восьми партий. Окончательные итоги выборов будут подведены в пятницу.
Выборы в Государственную думу проходили в России в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В семи регионах у избирателей была возможность проголосовать онлайн, заявки нужно было подавать заранее. Помимо избрания депутатов Госдумы в ряде регионов прошли довыборы в местные законодательные собрания и местные думы, а также выборы глав субъектов.