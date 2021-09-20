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ЦИК посчитал нарушения на избирательных участках в России

На данный момент обработано 25% бюллетеней

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Недействительными признаны 8 539 бюллетеней

Недействительными признаны 8 539 бюллетеней

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В России завершились выборы в Госдуму, Центризбирком занимается подсчетом голосов. Уже обработано 25% бюллетеней, пока наибольший процент голосов у «Единой России» — 44,26%. Далее идут КПРФ — 22,31%, ЛДПР — 8,50%, «Справедливая Россия» — 7,32% и «Новые Люди» — 6,58%. Остальные партии по предварительным данным набрали менее 5% голосов.

Также сообщается о нарушениях процедуры голосования. Бюллетени аннулированы на 54 избирательных участках. Это порядка 0,05% от количества всех УИК в России. Недействительными признаны 8 539 бюллетеней. В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях председателей участковых избирательных комиссий, где были замечены вбросы, сняли с должности.

Особенностью выборов в этом году стало количество наблюдателей: за ходом голосования следили 500 тысяч человек — почти вдвое больше, чем на выборах в Госдуму предыдущего созыва в 2016 году. Круглосуточное видеонаблюдение было на 96% участков.

В ряде регионов использовалось электронное голосование. В нем приняли участие Нижегородская, Курская, Мурманская, Ростовская и Ярославская области, а также Москва и Севастополь.

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«Единая Россия»Госдума РФКПРФЛДПРЦИКвыборы«Справедливая Россия»«Новые люди»
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