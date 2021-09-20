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Экзитпол: 5-процентный барьер в Госдуму взяли четыре партии, у «Единой России» 45,2% голосов

Тем временем в ЦИК обработали 10% протоколов

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Выборы проходили с пятницы по воскресенье

Выборы проходили с пятницы по воскресенье

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В Госдуму проходят четыре партии — «Единая Россия» (45,2%), КПРФ (21%), ЛДПР (8,7%), «Справедливая Россия — За правду» (7,9%), следует из экзитпола, проведенного ИНСОМАР.

Респондентам задали вопрос: «За какую партию на выборах в Государственную думу вы проголосовали?» Опрос проходил на планшетах с использованием электронных анкет, данные обрабатывались в режиме реального времени.

Для опроса были отобраны 1455 избирательных участков в 825 населенных пунктах, в соответствии с административно-территориальным делением регионов и распределением численности зарегистрированных избирателей для обеспечения репрезентативности данных.

Опрос проводился по выходе проголосовавших избирателей с участков с 08:00 до 20:00 местного времени в течение всех трех дней выборов. Всего с 17 по 19 сентября в опросе приняли участие 438 218 человек.

В это же время ЦИК посчитал 10% протоколов. По этим данным «Единая Россия» набирает 38,81%, КПРФ — 24,95%, ЛДПР — 9,58%, партия «Новые люди» — 7,83%. Минимальный барьер также преодолела «Справедливая Россия», у нее 6,76% голосов.

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выборы в ГосдумуЦИК РФ
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