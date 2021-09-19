ЦИК назвала явку на финишной прямой трехдневного голосования

Центральная избирательная комиссия опубликовала явку по России на выборах в Государственную думу. По данным на 18:00 мск, на участках появились 45,15% избирателей. Это без учета проголосовавших дистанционно.
По данным на 10:00 мск 19 сентября, в выборах приняли участие 35,69% избирателей.
Ранее на 45 участках в более десяти регионах страны избирком признал недействительными 7465 бюллетеней — это в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ульяновской, Челябинской, Самарской, Ленинградской и Московской областях, Мордовии, Башкортостане и в Камчатском крае. МВД получило более 750 сообщений о нарушениях, которые, заявили в ведомстве, никак не повлияли на ход и результаты голосования.
— Мы очень жестко следим за этим, очень требовательны. В случае малейших сомнений мы рекомендуем нашим комиссиям признавать бюллетени недействительными, — подчеркивала глава Центрального избиркома Элла Памфилова.
С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Госдуму, также несколько регионов выбирают губернаторов и проводят довыборы в местные законодательные собрания и думы. Последние участки закроются в 20:00 по местному времени в Калининградской области.