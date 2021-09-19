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ЦИК назвала явку на финишной прямой трехдневного голосования

Она пока не дотягивает до 50-процентного порога

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Из-за пандемии коронавируса выборы растянули на три дня

Из-за пандемии коронавируса выборы растянули на три дня

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Центральная избирательная комиссия опубликовала явку по России на выборах в Государственную думу. По данным на 18:00 мск, на участках появились 45,15% избирателей. Это без учета проголосовавших дистанционно.

По данным на 10:00 мск 19 сентября, в выборах приняли участие 35,69% избирателей.

Ранее на 45 участках в более десяти регионах страны избирком признал недействительными 7465 бюллетеней — это в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ульяновской, Челябинской, Самарской, Ленинградской и Московской областях, Мордовии, Башкортостане и в Камчатском крае. МВД получило более 750 сообщений о нарушениях, которые, заявили в ведомстве, никак не повлияли на ход и результаты голосования.

— Мы очень жестко следим за этим, очень требовательны. В случае малейших сомнений мы рекомендуем нашим комиссиям признавать бюллетени недействительными, — подчеркивала глава Центрального избиркома Элла Памфилова.

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Госдуму, также несколько регионов выбирают губернаторов и проводят довыборы в местные законодательные собрания и думы. Последние участки закроются в 20:00 по местному времени в Калининградской области.

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