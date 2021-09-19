Новосибирск голосующий: фоторепортаж с избирательных участков

В эти выходные в России проходят выборы депутатов Госдумы 8-го созыва — на мандаты претендуют 5832 кандидата, в том числе 10 самовыдвиженцев.
Утром 17 сентября по всей стране открылось 96 тысяч избирательных участков. Они будут работать не один день, как обычно, а три — 17, 18 и 19 сентября, — чтобы можно было проголосовать в удобное время и при этом на участках не было скопления людей.
Отметим, что на участках приняты все необходимые меры защиты от коронавируса: избирателям раздают маски и перчатки, одноразовые ручки, просят их соблюдать социальную дистанцию.
Смотрите фото с избирательных участков.