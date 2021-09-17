17 сентября пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 72.43
eur 85.36
Тема дняОчереди из бюджетников на выборах (фото)
Все новости
Все новости

Чуть больше 9% россиян уже проголосовали на выборах в Госдуму

Голосование проходит с 17 по 19 сентября

278
4Обсудить

Поделиться

Избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени

Избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени

Поделиться

Центризбирком показал первую явку на выборах в Государственную думу на участках по всей стране: по данным на 16:00 (мск), волеизъявиться успели 9,16% избирателей. Досрочно проголосовали порядка 225 тысяч человек.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, за рубежом в 46 странах досрочно проголосовали 34 тысячи избирателей.

Выборы в Государственную думу проходят в России 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в ряде регионов идут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы и выборы глав субъектов. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. В первый день выборов онлайн проголосовали президент Владимир Путин и глава кабмина Михаил Мишустин.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

выборы в ГосдумуголосованиеЦИК РФ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...