Чуть больше 9% россиян уже проголосовали на выборах в Госдуму

Центризбирком показал первую явку на выборах в Государственную думу на участках по всей стране: по данным на 16:00 (мск), волеизъявиться успели 9,16% избирателей. Досрочно проголосовали порядка 225 тысяч человек.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, за рубежом в 46 странах досрочно проголосовали 34 тысячи избирателей.
Выборы в Государственную думу проходят в России 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в ряде регионов идут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы и выборы глав субъектов. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. В первый день выборов онлайн проголосовали президент Владимир Путин и глава кабмина Михаил Мишустин.