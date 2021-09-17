17 сентября пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 72.43
eur 85.36
Тема дняОчереди из бюджетников на выборах (фото)
Все новости
Все новости

Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

С этой недели президент находится на самоизоляции

295
14Обсудить

Поделиться

В Кремле говорили, что Путин успел зарегистрироваться для онлайн-голосования

В Кремле говорили, что Путин успел зарегистрироваться для онлайн-голосования

Поделиться

Владимир Путин волеизъявился на проходящих выборах в Государственную Думу. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Президент проголосовал онлайн из своей резиденции Ново-Огарёво.

С этой недели президент находится на самоизоляции после того, как в его окружении выявили несколько случаев коронавируса. Участие в последних мероприятиях, в том числе на саммите ШОС, президент принимал онлайн. Ранее Песков, разговаривая с прессой, отметил, что Владимир Путин зарегистрировался для участия в электронном голосовании, а вот на вопрос, есть ли у президента аккаунт на «Госуслугах», необходимый для дистанционных выборов, ничего не сказал.

Ранее сегодня онлайн проголосовал глава кабмина Михаил Мишустин.

Выборы в Государственную Думу проходят в России 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в ряде регионов идут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы и выборы глав субъектов. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир Путинвыборы в Госдумувыборы 19 сентября
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...