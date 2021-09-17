Ранее сегодня онлайн проголосовал глава кабмина Михаил Мишустин.

Выборы в Государственную Думу проходят в России 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в ряде регионов идут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы и выборы глав субъектов. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени.

