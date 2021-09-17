Владимир Путин волеизъявился на проходящих выборах в Государственную Думу. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Президент проголосовал онлайн из своей резиденции Ново-Огарёво.
С этой недели президент находится на самоизоляции после того, как в его окружении выявили несколько случаев коронавируса. Участие в последних мероприятиях, в том числе на саммите ШОС, президент принимал онлайн. Ранее Песков, разговаривая с прессой, отметил, что Владимир Путин зарегистрировался для участия в электронном голосовании, а вот на вопрос, есть ли у президента аккаунт на «Госуслугах», необходимый для дистанционных выборов, ничего не сказал.
Ранее сегодня онлайн проголосовал глава кабмина Михаил Мишустин.
Выборы в Государственную Думу проходят в России 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в ряде регионов идут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы и выборы глав субъектов. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени.