Сенатор Совфеда обвинил Apple и Google в ведении «подрывной деятельности»

Мониторинговая группа временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в дела России предложила рассмотреть вопрос об ужесточении законов в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих «подрывную противоправную деятельность». Комментируя предложение, глава группы и сенатор Совфеда Виктор Джабаров отметил, что при участии таких гигантов, как Google и Apple, совершаются соответствующие преступления.
— Фактически при участии Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться, — цитирует сенатора ТАСС.
По словам Джабарова, бездействие компаний после получения предостережений со стороны контрольных органов будет иметь правовые последствия, вплоть до уголовных дел.
Высказывание сенатора уже прокомментировали в Google. Представитель IT-гиганта Александр Монин отметил, что компания не занимает ничью политическую сторону и находится в диалоге с регуляторами.
— Компания также уведомляет всех создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента, — сказал Монин, отвечая на вопрос о том, готов ли Google согласиться с высказанными в его адрес претензиями со стороны российских властей.
В Apple, представители которой также участвовали в заседании, отказалась от комментариев и предложили обратиться за официальным комментарием в пресс-службу.