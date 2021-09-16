16 сентября четверг
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 72.85
eur 86.07
Тема дняГрафик подключения тепла (проверьте свой дом)
Все новости
Все новости

Сенатор Совфеда обвинил Apple и Google в ведении «подрывной деятельности»

Виктор Джабаров и его мониторинговая группа предложили ужесточить законодательство для IT-платформ

82
Обсудить

Поделиться

По словам Джабарова, бездействие IT-компаний после получения предостережений со стороны РКН будет иметь правовые последствия

По словам Джабарова, бездействие IT-компаний после получения предостережений со стороны РКН будет иметь правовые последствия

Поделиться

Мониторинговая группа временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в дела России предложила рассмотреть вопрос об ужесточении законов в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих «подрывную противоправную деятельность». Комментируя предложение, глава группы и сенатор Совфеда Виктор Джабаров отметил, что при участии таких гигантов, как Google и Apple, совершаются соответствующие преступления.

— Фактически при участии Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться, — цитирует сенатора ТАСС.

По словам Джабарова, бездействие компаний после получения предостережений со стороны контрольных органов будет иметь правовые последствия, вплоть до уголовных дел.

Высказывание сенатора уже прокомментировали в Google. Представитель IT-гиганта Александр Монин отметил, что компания не занимает ничью политическую сторону и находится в диалоге с регуляторами.

— Компания также уведомляет всех создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента, — сказал Монин, отвечая на вопрос о том, готов ли Google согласиться с высказанными в его адрес претензиями со стороны российских властей.

В Apple, представители которой также участвовали в заседании, отказалась от комментариев и предложили обратиться за официальным комментарием в пресс-службу.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

AppleGoogleСовет Федерации
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...