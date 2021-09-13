Путин поручил принять закон о защите социальных выплат от списания долгов

Владимир Путин подписал список поручений по итогам недавнего съезда «Единой России». Среди них — поручение внести законодательные изменения по защите социальных выплат от списания за долги. Поправка в законе появится до 1 февраля 2022 года. Соответствующий законопроект уже внесен, он будет рассматриваться после того, как определятся депутаты нового созыва Госдумы.
Кроме того, банку России поручено обеспечить возврат списанных по кредитам соцвыплат.
— Рекомендовать Банку России организовать взаимодействие с кредитными организациями в целях обеспечения возврата гражданам социальных выплат, списанных этими организациями со счетов в рамках исполнения обязательств по договорам потребительского кредита (займа), — говорится в поручении. Доклад нужно предоставить до 1 ноября 2021 года, далее — один раз в квартал. Ответственным за выполнение президент назначил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.
Среди поручений также значится индексация зарплат военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах, дополнительные средства на лесоохрану — не менее 8 млрд рублей ежегодно, еще 45 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на переселение из аварийного жилья, если дом признан таковым на 1 января 2021 года.
Путин также поручил выделить деньги на модернизацию «Почты России» и объекты почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах. В будущем они смогут предоставлять госуслуги и доставлять лекарства.