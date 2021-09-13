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Путин поручил принять закон о защите социальных выплат от списания долгов

До 1 ноября Центробанк должен вернуть уже списанные с людей деньги

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Список поручений президент определил по итогам съезда «Единой России»

Список поручений президент определил по итогам съезда «Единой России»

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Владимир Путин подписал список поручений по итогам недавнего съезда «Единой России». Среди них — поручение внести законодательные изменения по защите социальных выплат от списания за долги. Поправка в законе появится до 1 февраля 2022 года. Соответствующий законопроект уже внесен, он будет рассматриваться после того, как определятся депутаты нового созыва Госдумы.

Кроме того, банку России поручено обеспечить возврат списанных по кредитам соцвыплат.

— Рекомендовать Банку России организовать взаимодействие с кредитными организациями в целях обеспечения возврата гражданам социальных выплат, списанных этими организациями со счетов в рамках исполнения обязательств по договорам потребительского кредита (займа), — говорится в поручении. Доклад нужно предоставить до 1 ноября 2021 года, далее — один раз в квартал. Ответственным за выполнение президент назначил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Среди поручений также значится индексация зарплат военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах, дополнительные средства на лесоохрану — не менее 8 млрд рублей ежегодно, еще 45 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на переселение из аварийного жилья, если дом признан таковым на 1 января 2021 года.

Путин также поручил выделить деньги на модернизацию «Почты России» и объекты почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах. В будущем они смогут предоставлять госуслуги и доставлять лекарства.

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«Единая Россия»Владимир Путинкредитысоцвыплатыпоручение президента
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