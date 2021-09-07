Омбудсмен по правам ребенка предложила наказывать педофилов пожизненно

Кузнецова также выразила соболезнования родным убитых девочек. Две десятилетние школьницы пропали в Киселёвске Кемеровской области вчера, сегодня их нашли мертвыми в заброшенном доме. По подозрению в убийстве задержали мужчину, отсидевшего 10 лет за педофилию: он признался в содеянном. В 2019 году он вышел из тюрьмы и находился под административным надзором. До апреля 2027 года мужчина должен был соблюдать ограничения, но переехал в другой город и на учет в органы профилактики так и не встал. По данному факту также возбуждено уголовное дело о халатности.

