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Омбудсмен по правам ребенка предложила наказывать педофилов пожизненно

Так Анна Кузнецова отреагировала на убийство школьниц в Кемеровской области

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Анна Кузнецова уже не впервые выступает за пожизненное наказание для педофилов

Анна Кузнецова уже не впервые выступает за пожизненное наказание для педофилов

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости пожизненного наказания для осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей. По ее словам, такая инициатива обсуждается уже не первый год, а сегодня она предложила вернуться к соответствующему законопроекту после трагедии в Кемеровской области, где были убиты две 10-летние школьницы.

— С 2018 года в Государственной думе на рассмотрении находится законопроект, он предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищенность детей, — цитирует Кузнецову ТАСС. — Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще не понятно, зачем этот документ?

Кузнецова также выразила соболезнования родным убитых девочек. Две десятилетние школьницы пропали в Киселёвске Кемеровской области вчера, сегодня их нашли мертвыми в заброшенном доме. По подозрению в убийстве задержали мужчину, отсидевшего 10 лет за педофилию: он признался в содеянном. В 2019 году он вышел из тюрьмы и находился под административным надзором. До апреля 2027 года мужчина должен был соблюдать ограничения, но переехал в другой город и на учет в органы профилактики так и не встал. По данному факту также возбуждено уголовное дело о халатности.

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Анна Кузнецовадетизаконыпедофилубийство
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