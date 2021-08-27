Буланова обошла Зюганова в рейтинге положительного отношения к кандидатам в депутаты Госдумы

Аналитики ВЦИОМ провели очередной опрос, посвященный выборам в Государственную думу. На этот раз респондентов спрашивали, кого из кандидатов они успели запомнить. В рейтинге известности лидеров партийных списков лидирует «Единая Россия» (среднее значение по всем представителям пятерки — 64%), за ней следуют КПРФ (31%), ЛДПР (30%), партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (28%), «Яблоко» (24%).
Самыми известными представителями партийных списков оказались Сергей Шойгу («Единая Россия»), Сергей Лавров («Единая Россия»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Татьяна Буланова («Родина») и Геннадий Зюганов (КПРФ).
При этом Буланова обошла Зюганова по показателю положительного отношения — 42% против 41%. 73% опрошенных высказали положительное отношение к кандидатуре Лаврова, 69% — к Сергею Шойгу. Жириновский снискал положительные отзывы у 44% респондентов.
— Среди тех, кто уже принял решение проголосовать на выборах в Государственную Думу, 46% (среднее значение по пятерке) относятся с доверием к представителям партийного списка «Единой России», 17% доверяют кандидатам от КПРФ, 16% — «Справедливой России» 14% — ЛДПР, «Родина» — 12%. Чаще всего негативное отношение решившие голосовать россияне испытывают к представителям партийного списка «Яблока» (12%), — отмечается в сообщении ВЦИОМ.
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.