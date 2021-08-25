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Россияне положительно оценили выступление Путина на съезде «Единой России» — ВЦИОМ

Съезд состоялся 24 августа

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Три четверти опрошенных полагают, что президент говорил в своем выступлении честно и искренне

Три четверти опрошенных полагают, что президент говорил в своем выступлении честно и искренне

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ВЦИОМ представил данные опроса 1,3 тысячи жителей городов-миллионников России. Респондентов на этот раз просили оценить выступление Владимира Путина на съезде «Единой России». 79% заявили, что у них осталось положительное впечатление от услышанного, 11% ответили, что впечатление было отрицательным, еще 5% остались безразличны.

— Наибольшую поддержку россиян вызвали предложения о единовременной выплате пенсионерам, как работающим, так и неработающим, в размере 10 тысяч рублей (90%), о создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), о развитии профилактических осмотров населения по всей стране для выявления людей, которым надо вовремя оказывать медицинскую помощь (89%), о внедрении современного оборудования и современных технологий в школах и в медицинских учреждениях (87%), а также о выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16–17 лет (86%), — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Три четверти участников фокус-групп полагают, что президент говорил в своем выступлении честно и искренне, 12% в этом усомнились. Те же три четверти опрошенных граждан полагают, что большинство задач, озвученных президентом, будут в той или иной мере решены, а почти четверть опрошенных считают, что этого не произойдет.

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«Единая Россия»ВЦИОМВладимир Путинвыплаты пенсионерам
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