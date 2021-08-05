ВЦИОМ: больше половины опрошенных россиян в сентябре пойдут на выборы

Аналитики ВЦИОМ опубликовали данные квартирного опроса россиян, посвященного грядущим выборам в Госдуму. 51% опрошенных так или иначе намерен участвовать в голосовании. Из них 36% выразили твердую уверенность. Не намерены голосовать 30% опрошенных. Еще 17% респондентов не определились.



Среди тех, кто намерен идти голосовать, больше людей, мотивирующих свое желание гражданским долгом (31%), традицией или привычкой (20%), еще 16% выразили желание, чтобы их голос был учтен.

— Показатели опроса в июле 2021 года совпадают с показателями июля 2016 года, — отмечают в ВЦИОМ. — Пять лет назад в июле 50% декларировали свою уверенность в участии. Так же треть (29%) не были уверены, что примут участие в выборах, и 18% на момент опроса не определились.