Социальная реклама в интернете станет принудительной

Правительство установило новое правило для рекламы в интернете: 5% рекламы должно быть социальной. Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» отныне наделена функциями оператора социальной рекламы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
— Норма о 5%-й квоте существует уже 15 лет, но фактически работала только для ТВ, печатных изданий и наружной рекламы. В Интернете из-за отсутствия соответствующего механизма квота регулировалась только за счет самоорганизации самих участников рынка, — сказал заместитель генерального директора по социальной рекламе института развития интернета Андрей Воронков. — Так ещё в прошлом году крупнейшие интернет-площадки в России подписали меморандум о социальной рекламе, где ИРИ также была координирующей организацией в вопросах социальной рекламы. Сейчас благодаря изменениям в законодательстве создается легальный механизм регулирования соцрекламы в Сети, и ИРИ становится его важной частью.
На первом этапе оператор будет работать с «Яндексом», Google, Mail.ru, Rambler, TikTok и Facebook. Рекламировать будут социально ориентированные НКО, благотворительные организации, фонды, органы власти и так далее. Закон коснется ресурсов с ежедневным охватом свыше 100 тысяч пользователей.