Школьник расплакался, общаясь с Путиным. Президент его успокоил

Владимир Путин сегодня в режиме видеоконференции провел встречу с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». Одного из участников президенту пришлось успокоить, чтобы мальчик смог выступить. 11-летний Даниил начал говорить о своих родных, которые его поддерживали во время работы над конкурсным проектом и расплакался.
— Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким, — сказал Путин. — Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться.
После этого школьник продолжил рассказ о своем проекте — учебном заведении, где мальчики и девочки будут учиться раздельно, встречаясь только на время общих занятий и в столовой. Даниил считает, что это поможет «воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее».
Президент счел, что это возможно, однако попросил школьника прислушаться к мнению специалистов, которые считают, что у совместного обучения мальчиков и девочек есть много плюсов.