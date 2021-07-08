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Школьник расплакался, общаясь с Путиным. Президент его успокоил

Мальчик рассказывал о своем проекте раздельного обучения девочек и мальчиков

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Президент провел встречу с финалистами конкурса «Большая перемена»

Президент провел встречу с финалистами конкурса «Большая перемена»

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Владимир Путин сегодня в режиме видеоконференции провел встречу с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». Одного из участников президенту пришлось успокоить, чтобы мальчик смог выступить. 11-летний Даниил начал говорить о своих родных, которые его поддерживали во время работы над конкурсным проектом и расплакался.

— Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким, — сказал Путин. — Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться.

После этого школьник продолжил рассказ о своем проекте — учебном заведении, где мальчики и девочки будут учиться раздельно, встречаясь только на время общих занятий и в столовой. Даниил считает, что это поможет «воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее».

Президент счел, что это возможно, однако попросил школьника прислушаться к мнению специалистов, которые считают, что у совместного обучения мальчиков и девочек есть много плюсов.

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Владимир Путиндети«Большая перемена»
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