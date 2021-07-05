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РПСС объявила имена своих кандидатов на выборы в Госдуму

Федеральный список партии возглавит журналист Максим Шевченко

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Имена новых депутатов Госдумы станут известны после 19 сентября

Имена новых депутатов Госдумы станут известны после 19 сентября

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Стал известен список кандидатов в депутаты Государственной думы от Российской партии социальной справедливости. Возглавляет колонну кандидатов журналист Максим Шевченко, вместе с ним в общефедеральный список вошли депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат Заксобрания Хабаровска Максим Кукушкин, политолог Руслан Курбанов, историк Дамир Исхаков, общественный деятель Иван Шамаев, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, правозащитник Олег Мельников.

— Это, наверное, самый сильный список федеральный из всех партий, которые представляют свои списки в ходе избирательной кампании, — цитирует Шевченко ТАСС.

Шевченко заявил, что РПСС будет поддерживать представителей оппозиционных партий, которые участвуют в выборах и «выдвигаются от КПРФ, "Справедливой России" [Патриоты — за Правду], от других оппозиционных партий».

— В ходе [избирательной] кампании мы будем объявлять о поддержке того или иного кандидата, который выдвигается в том или ином регионе. <…> Пусть наши товарищи не сомневаются — те, кто настроен на настоящую борьбу за свободу и справедливость под знаменами КПРФ или других левых партий, что мы вместе с вами. Но мы идем своим путем, — добавил он.

Выборы в Государственную думу назначены на 19 сентября. Из-за пандемии коронавируса голосование будет идти на протяжении трех дней — с 17 по 19-е число.

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ГосдумаМаксим Шевченкопартиядовыборы в ГосдумуРПСС
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