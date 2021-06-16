«Единая Россия» проведет июньский съезд с максимальными мерами безопасности

«Единая Россия» не стала отменять съезд в Москве из-за осложнившейся ковид-обстановки, однако организаторы заверили, что меры безопасности для участников будут усилены. Накануне все гости мероприятия сдадут ПЦР-тест, при регистрации они предъявят справку об отсутствии коронавируса. Делегаты будут носить защитные маски и менять их каждые полчаса.
На площадке съезда будут организованы пункты экспресс-тестирования и вакцинации. Прививку смогут сделать все желающие.
Съезд «Единой России» пройдет в Москве 19 июня, на нем утвердят список кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы.