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«Единая Россия» проведет июньский съезд с максимальными мерами безопасности

Всех делегатов заставят сдать ПЦР-тест, а желающим предложат вакцинироваться

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Участники съезда утвердят список кандидатов на выборы в Госдуму в сентябре

Участники съезда утвердят список кандидатов на выборы в Госдуму в сентябре

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«Единая Россия» не стала отменять съезд в Москве из-за осложнившейся ковид-обстановки, однако организаторы заверили, что меры безопасности для участников будут усилены. Накануне все гости мероприятия сдадут ПЦР-тест, при регистрации они предъявят справку об отсутствии коронавируса. Делегаты будут носить защитные маски и менять их каждые полчаса.

На площадке съезда будут организованы пункты экспресс-тестирования и вакцинации. Прививку смогут сделать все желающие.

Съезд «Единой России» пройдет в Москве 19 июня, на нем утвердят список кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы.

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«Единая Россия»выборы в Госдуму — 2021
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