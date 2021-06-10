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Депутаты отчитаются о своей работе до 10 июля

Перед избирателями выступят единороссы всех уровней

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Новые выборы в Госдуму пройдут в сентябре

Новые выборы в Госдуму пройдут в сентябре

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Единороссы, занимающие депутатские должности на всех уровнях власти, отчитаются о своей работе перед людьми до 10 июля. Об этом объявил глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, отчетная кампания будет единой — как для муниципальных избранников, так и для депутатов Госдумы.

— Каждый выйдет к своим избирателям и расскажет, что партия сделала на федеральном, региональном и местном уровнях, — сказал Турчак.

Он подчеркнул, что отчетная кампания является залогом грамотного и правильного подхода по формированию будущей программы «Единой России». В документе найдут отражение региональные инициативы, которые можно масштабировать на федеральный уровень.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, к слову, сдал отчет первым. По его словам, программа, с которой партия выдвигалась в думу пять лет назад, выполнена.

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«Единая Россия»выборыдепутаты
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