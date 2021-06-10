Депутаты отчитаются о своей работе до 10 июля

Единороссы, занимающие депутатские должности на всех уровнях власти, отчитаются о своей работе перед людьми до 10 июля. Об этом объявил глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, отчетная кампания будет единой — как для муниципальных избранников, так и для депутатов Госдумы.
— Каждый выйдет к своим избирателям и расскажет, что партия сделала на федеральном, региональном и местном уровнях, — сказал Турчак.
Он подчеркнул, что отчетная кампания является залогом грамотного и правильного подхода по формированию будущей программы «Единой России». В документе найдут отражение региональные инициативы, которые можно масштабировать на федеральный уровень.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, к слову, сдал отчет первым. По его словам, программа, с которой партия выдвигалась в думу пять лет назад, выполнена.