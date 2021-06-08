«Диалог» поможет ЦИК общаться с избирателями в интернете

Сегодня глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и руководитель АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский подписали соглашение о сотрудничестве до и во время выборов.
— С учетом пандемии мы будем делать ставку на дистанционные форматы информирования избирателей о выборах. И нам импонирует опыт «Диалога», который за относительно короткий срок выстроил систему эффективной коммуникации между гражданами и органами власти, создав сеть центров управления регионами, — объяснила новое партнерство Элла Памфилова.
Как сообщает ТАСС, «Диалог» будет работать с избирательными комиссиями, помогать адресно информировать в интернете обо всех этапах предвыборной кампании и оперативно получать обратную связь от избирателей.
— Практика центров управления регионами показывает, что люди всё охотнее используют интернет для связи с государством, — отметил Алексей Гореславский. — Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы эта обратная связь была качественной и удобной, а также обладаем необходимым и современным инструментарием, что позволяет нам справляться с данной задачей.
Единый день голосования в России наступит 19 сентября: одновременно во всех субъектах федерации пройдут выборы в Госдуму, еще в 9 регионах выберут новых губернаторов, в 39 регионах пройдут выборы в региональный парламент.