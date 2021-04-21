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Путин сегодня зачитает послание Федеральному собранию

Мы будем следить за речью президента онлайн

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В прошлогоднем послании&nbsp;Федеральному собранию Путин предложил поправки к Конституции<br>

В прошлогоднем послании Федеральному собранию Путин предложил поправки к Конституции

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Сегодня в 12:00 по московскому времени Владимир Путин зачитает ежегодное послание к Федеральному собранию. В обращении президент подведет итоги прошедшего года и расставит приоритеты во внутренней и внешней политике в предстоящем году. Послание президента мы будем транслировать онлайн на сайте. Начало трансляции в 11:00 мск.

В Кремле темы послания заранее не анонсировали. Но так как в сентябре будут выборы в Государственную думу, то от президента можно ожидать различных социальных инициатив. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь отметил, что послание будет «постковидным», то есть посвящено выходу из кризиса и мерам поддержки.

— Надо компенсировать то проседание, которое имело место. Проседание по всем параметрам, будь то экономика или социальная сфера. И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию, — сказал Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

В прошлогоднем обращении президент затронул вопросы демографии, объявил о конституционной реформе и к вечеру распустил правительство.

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Владимир ПутинПослание к Федеральному собранию
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