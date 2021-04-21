Путин сегодня зачитает послание Федеральному собранию

Сегодня в 12:00 по московскому времени Владимир Путин зачитает ежегодное послание к Федеральному собранию. В обращении президент подведет итоги прошедшего года и расставит приоритеты во внутренней и внешней политике в предстоящем году. Послание президента мы будем транслировать онлайн на сайте. Начало трансляции в 11:00 мск.
В Кремле темы послания заранее не анонсировали. Но так как в сентябре будут выборы в Государственную думу, то от президента можно ожидать различных социальных инициатив. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь отметил, что послание будет «постковидным», то есть посвящено выходу из кризиса и мерам поддержки.
— Надо компенсировать то проседание, которое имело место. Проседание по всем параметрам, будь то экономика или социальная сфера. И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию, — сказал Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».
В прошлогоднем обращении президент затронул вопросы демографии, объявил о конституционной реформе и к вечеру распустил правительство.