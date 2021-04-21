Путин сегодня зачитает послание Федеральному собранию

Сегодня в 12:00 по московскому времени Владимир Путин зачитает ежегодное послание к Федеральному собранию. В обращении президент подведет итоги прошедшего года и расставит приоритеты во внутренней и внешней политике в предстоящем году. Послание президента мы будем транслировать онлайн на сайте. Начало трансляции в 11:00 мск.



В Кремле темы послания заранее не анонсировали. Но так как в сентябре будут выборы в Государственную думу, то от президента можно ожидать различных социальных инициатив. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь отметил, что послание будет «постковидным», то есть посвящено выходу из кризиса и мерам поддержки.