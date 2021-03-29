Элла Памфилова останется председателем ЦИК еще на пять лет

В Москве проходит первое заседание обновленного состава Центральной избирательной комиссии. В самом начале собрания были озвучены результаты тайных выборов главы ЦИК.
Заседание продолжается, члены комиссии должны определиться с заместителями и секретарем главы ведомства.
Ранее Владимир Путин подписал указ о президентском списке членов ЦИК РФ, в него вошли Элла Памфилова, член Общественной палаты РФ Павел Андреев, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов. Свои пятерки членов ЦИК также представили Совет Федерации и Государственная дума.
Главное выборное событие в России пройдет осенью: