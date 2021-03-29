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Элла Памфилова останется председателем ЦИК еще на пять лет

На тайном голосовании она получила 14 из 15 голосов

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Памфилова возглавляет ЦИК с марта <nobr class="_">2016 года</nobr>

Памфилова возглавляет ЦИК с марта 2016 года

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В Москве проходит первое заседание обновленного состава Центральной избирательной комиссии. В самом начале собрания были озвучены результаты тайных выборов главы ЦИК. 14 человек проголосовали за действующего председателя комиссии Эллу Памфилову, один человек высказался за Александра Курдюмова. Мнением большинства полномочия Памфиловой продлены еще на пять лет.

Заседание продолжается, члены комиссии должны определиться с заместителями и секретарем главы ведомства.

Ранее Владимир Путин подписал указ о президентском списке членов ЦИК РФ, в него вошли Элла Памфилова, член Общественной палаты РФ Павел Андреев, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов. Свои пятерки членов ЦИК также представили Совет Федерации и Государственная дума.

Главное выборное событие в России пройдет осенью: 19 сентября, в единый день голосования, россияне определятся с новым составом Государственной думы, еще в девяти регионах выберут губернаторов.

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выборыЭлла ПамфиловаЦИК РФ
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