«Спланированная провокация для лоббирования своих политических амбиций»: Аман Тулеев — о «Зимней вишне», митингах и нынешней власти

Теперь, конечно, я считаю, что были какие-то ошибки. Конечно, я еще бы больше сделал, если бы были деньги. Сейчас-то они валятся на область как из рога изобилия. А при моем губернаторстве мы собирали приличные налоги, но 50% этих налогов забирала федеральная казна. А я ездил в правительство, Министерство финансов и выпрашивал свои же деньги на социальные программы.



А теперь еще раз расставим точки над «и». О митинге в траурные для нас дни. Постоянно звучат вопросы: «Почему не пошел на митинг?», «Почему назвал митингующих бузотерами?» Большего-то ничего невозможно уже сказать, суды идут, основные виновники названы. Правда, на мой взгляд, суды идут долго. Видимо, есть причины! И опять основной собственник, на мой взгляд, где-то за границей.



Теперь дальше. Откуда пришло слово бузотеры? Сразу прошу у всех прощения за это слово, сказанное мною в сильном эмоциональном порыве. Как оно вообще появилось. Вот история: в Новокузнецком районе более трех лет назад был организован провокационный митинг, но на митинг пригласили школьников, на спине ранцы, сумки, из некоторых выглядывали куклы. Ну вышли и вышли, хотя это кощунственно — привлекать детей на такие акции. Но вывели-то на территорию действующего разреза. И эта цепочка из детей встала вдоль технологической дороги, по которой часто проезжают громадные БЕЛАЗы, груженные углем, с которых сыплются глыбы угля. Вы ж понимаете, какая это опасность. Но соберитесь в клубе, на площади, хотите, танцуйте, но не в этом же опасном месте! Конечно же, я в запальчивости и горячности обратился к ним, сказал: «Что же вы делаете, маленькие бузотерчики?» Хотел как-то уменьшительно-ласкательно обратиться, маленькие все-таки... Помните, как у Пушкина в «Евгении Онегине»: «Сухое "вы" сердечным "ты" она, обмолвясь, заменила». Хотел ласкательно, по-отцовски, а получилось, помните, как у нашего легендарного Виктора Степановича Черномырдина: «Хотели как лучше...», прилипло ко всем митингам, в том числе и к этому. Вот вам и суть.



Теперь снова про митинг, про его массовость. И еще одна вещь, которая постоянно будируется, — почему я не вышел к митингующим. Отвечаю: потому что, на мой взгляд, он просто провокационный. Честно говорю, мне очень обидно. Наш Кузбасс с начала диких реформ набастовался на 100 лет вперед. И со всеми бастующими я принимал личное участие. И, конечно, поддерживал справедливые требования наших шахтеров против антинародных реформ. И, конечно, выступал со всех трибун. Повторяю, это были многотысячные митинги. У меня есть фотохроника тех лет. Одна из них — на площади Советов, где несколько тысяч шахтеров, раздетые по пояс, сидят на площади, стучат касками, июль, несусветная жара, и я вместе с ними. Вот это митинги. А вы что устроили? Провокационный митинг. Уж я-то это в стихах знаю, как это делается и кто рулит этим. Всего за одну ночь, перед приездом главы государства Путина В. В ., целенаправленно подготовили. Для меня это не митинг, повторяю, а спланированная провокация. На площадь вышли хорошо накачанные, молодые, спортивные ребята с мегафонами и кричалками, с заранее подготовленными лозунгами, естественно, против меня. Разные по содержанию, чуть ли не к расстрелу. Мое личное мнение — это спланированная провокация для лоббирования своих политических амбиций на фоне трагедии. Это кощунственно и цинично. И тут же вбросили ложную информацию, что погибло более 400 человек . Кстати, за этот бред на украинского блогера завели уголовное дело. Среди митингующих были всего представители трех семей родственников погибших. Небольшую массовость этого митинга в том числе и лично я организовал. Просто заставил пойти на этот митинг всю областную администрацию. Они должны были реально слышать, о чем говорят люди, чтобы была достоверная информация.



Второе — с кем говорить: на этом митинге около 700 человек были работники областной, городской и районной администраций. Так я с ними каждый день тренировался.



Дорогие земляки! Для вас, наверное, не секрет, что в каждом таком митинге участвуют переодетые в гражданскую форму работники всех правоохранительных органов. Я уж не говорю про людей, которые стояли в погонах. Вот вам и получилась массовость.



Цель организации была очень продуманная и далекая. Провести митинг во всех городах и районах, раскачать Кузбасс, попытаться устроить маленький украинский майданчик. И всё это было устроено под приезд главы государства. И требования были, чтобы Путин Владимир Владимирович вышел к митингующим. Это была основная цель!



Прощения у президента, да, я просил. За то, что вся эта трагедия случилась у меня в регионе. Вот за это. Но я так воспитан.



Еще раз, дорогие земляки, хочу вам напомнить, и это подтвердят все семьи погибших родственников. Я с комиссией встретился с каждой семьей, каждой выразил соболезнование и вместе с каждой семьей простоял минуту молчания у себя в кабинете. Из областного бюджета были выделены средства: я лично договорился с собственниками о выделении по 3 миллиона рублей на каждую семью, а также федеральная помощь от правительства по законодательству. Я лично обратился практически ко всему миру и открыл лицевой счет для оказания помощи родственникам погибших.



Спасибо и низкий поклон еще раз всем, кто откликнулся и перечислил средства. Они по-честному распределены между всеми родственниками. Все официальные документы и протоколы распределения средств сохранились. Я не успел встретиться с родственниками лишь трех семей, они по каким-то причинам не смогли прийти на встречу. Встреча с родственниками погибших, я продолжаю вести по их личной просьбе. Так, в третью годовщину трагедии, 25 марта 2021 года , я встретился с Андреем Чмыхаловым. Сейчас он учится в Свято-Тихоновском университете на дирижера в Москве. Он прилетел на годовщину трагедии «Зимней вишни», где погиб его 11-летний брат Вадим. Андрея знаю давно, он талантливый, добрый парень. Не раз отмечал его наградами, направлял духовой оркестр на конкурсы, где Андрей играл на тромбоне. Также на собственные средства отправлял на международный музыкальный конкурс в Туапсе. И очень рад, что он об этом помнит!



И теперь, дорогие кузбассовцы, обращаюсь прежде всего к тем, у кого есть проблемы с болями в позвоночнике, пояснице, суставах, по-моему, вы должны прекрасно понимать. Я перенес две сложнейшие операции на позвоночнике. И как бы я в то время на двух костылях вышел на трибуну? Это физически невозможно. Надеюсь, вы меня поймете.



Дорогие земляки! Вот вам ответ на всякого рода выпады, на все эти злые нападки. Еще раз повторюсь, рассказываю всё как перед иконой. Еще раз приношу глубокие соболезнования всем родственникам погибших в этой страшной трагедии. Всегда с вами поддерживаю связь. У меня при вашем желании всегда будут проходить встречи с вами. Берегите себя!



Больше на эти злобные комментарии я отвечать не буду.

