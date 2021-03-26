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Аман Тулеев

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«Спланированная провокация для лоббирования своих политических амбиций»: Аман Тулеев — о «Зимней вишне», митингах и нынешней власти

Мнение бывшего губернатора Кемеровской области о том, почему погибли 60 человек

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Аман Тулеев в Кузбассе в <nobr class="_">1997 году</nobr> во время шахтерских забастовок&nbsp;

Аман Тулеев в Кузбассе в 1997 году во время шахтерских забастовок 

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Три года прошло с момента трагедии в Кемерово, но до сих пор вся страна с содроганием вспоминает тот ужас. Горели люди, дети и никто не смог их спасти. До сих пор никого из виновников трагедии не посадили. До конца все обстоятельства так и не выяснены. Бывший губернатор Кузбасса, легендарный Аман Тулеев, потерявший в этом адском пожаре 11-летнюю племянницу, уверен, что это был поджог.

Нашим коллегам из NGS42.RU Аман Гумирович рассказал, почему считает, что пожар в «Зимней вишне» произошел из-за поджога.

— Лично я считаю, что это был поджог. Но доказательств, конечно, нет. Потому что ну слишком быстро [загорелось], температура — 700 градусов. 700 сразу градусов, в момент! И тут же автоматически всё выключается (речь о системах пожаротушения, которые не сработали. — Прим. ред.). Выключается — это, понятно, коррупционеры, они там сигнализацию эту [отключили]. Но моментально так не бывает! Если бы от проводки, всё равно дольше по времени [загорается]. Но это мое мнение, юридических документов, доказательств у меня, конечно, нет. Следствие идет, виновники основные названы, — сказал NGS42.RU Аман Тулеев.

Он говорит, что следит за судами, но из открытых источников. Также Тулеев рассказал, что продолжает общаться с родственниками погибших при пожаре. Для него «Зимняя вишня» стала не только огромной личной трагедией, после всех событий губернатор Кузбасса, последний из числа губернаторов-тяжеловесов, сложил свои полномочия. О том, что уходит, он сообщил 1 апреля 2018 года.

Бывший глава Кузбасса рассказал журналистам NGS42.RU, как всё это было. Примерно за полгода до трагедии в ТЦ у него была операция в Германии. После этого врачи настаивали на реабилитации, но Тулеев решил вернуться в регион.

— Я сразу же после всех операций [на позвоночнике] обратился к президенту Владимиру Владимировичу Путину. Объяснил ситуацию, что у меня всё нормально, голова работает, работоспособность есть, но проблема — у меня ограничились движения. И нужна дополнительная реабилитация. Администрация президента меня лично попросила дождаться нового преемника, назвали фамилию — Цивилёв Сергей Евгеньевич. А он в то время в Якутии строил мощную обогатительную фабрику. Мне сказали: «Ты его прими». Я должен был его поставить, что я и сделал, на должность замгубернатора, «прокатать» его хотя бы месяца два, чтобы он окунулся в события. А после этого его назначают. И он должен был приехать в ноябре, до Нового года. А в январе [2018-го], даже в конце [2017] года, приступить к обязанностям [губернатора]. А вместо этого он приехал в конце февраля. Потому что занимался сдачей объекта в Якутии. Вот почему! Хотя многие думают, что это моя ошибка. Да не моя, так сложились обстоятельства.

Экс-губернатор уже три года как не у власти, но не может отмахнуться от вопросов жителей региона. С ними он общается на своей странице в соцсети, отвечает на самые острые вопросы. Вот что он написал в своей последней колонке:

— Хочу искренне поблагодарить вас за добрые пожелания, за оценку всего сделанного мной на посту губернатора. Конечно, это всё сделано вместе с вами. Главное мое пожелание вам — крепкого здоровья. Знаете, для меня это как глоток живой воды после столь долгого умалчивания обо мне. Уверен, что все эти добрые пожелания вернутся к вам и вашим семьям, я очень этого хочу. Еще раз спасибо!

Но, как говорится, не всё бело и пушисто. Мне поступили и очень злые, жестокие, я бы сказал, комментарии. Особенно по митингу, на который я не вышел, и почему не вышел. Даже были матерные выражения с искажением моего имени. Теперь, дорогие земляки, наконец-то расставим все точки над «и», и сейчас, обратите внимание, я с вами говорю как перед иконой.

Вроде бы я разрушил экономику и ничего, по сути, не сделал. Дорогие злопыхатели, пожалуйста, поднимите все оценки моего труда и всех кузбассовцев за эти 20 лет. Возьмите оценки правительственной «Российской газеты», которая уже никак не может подтасовывать факты. Найти их нетрудно. Оценка одна! Что за эти 20 лет губернаторства вместе с вами — подчеркиваю, только с вами — сделано. Только за счет вашего ума, таланта, не побоюсь этого слова, самоотверженного труда каждого. Это мы все вместе с вами из бастующего Кузбасса, стучащего касками на весь мир, сидящего на рельсах, превратили Кузбасс в созидающий, опору нашего государства. Это ваша заслуга!

Поэтому, дорогие злопыхатели, вы же запомните: вы не меня лично оскорбляете, я к этому привык, вы этим оскорбляете всех кузбассовцев, кто неимоверным трудом всего этого достиг. Ненависть — ненавистью, но вы всегда помните про это, если способны.

Многие источники писали, это нетрудно найти, что мы за эти 20 лет сделали такой мощный рывок в угольной и металлургической отраслях. Особенно в угольной. Многие страны мира не достигали таких результатов даже за 70 лет. Официальные данные тоже есть. За 20 лет совместной работы, уважаемые земляки, мы преодолели два мощнейших кризиса — угольный и, соответственно, финансовый — и достойно вышли из них.

Еще раз низкий поклон вам за этот трудовой подвиг. За два последних года экономика, к сожалению, в загоне. В основном из-за нового кризиса в угольной отрасли. Усилия, которые прилагает администрация области, конечно, я вижу. Вижу, что за эти 2 последних года резко упали доходы нашего населения, но в это же время цены, как обычно, взлетели вверх во всём, и особенно на продукты питания, тарифы на ЖКХ и — что особо я ощутил лично — на медицинские препараты в разы. Вот это, я считаю, просто кощунство, потому что ради здоровья мы отдадим последние деньги. Про рост цен на бензин я уже даже не говорю.

И еще одно. Сейчас идет Великий пост. И первое для человека, особенно в эти дни, — в душе должны быть Бог и любовь. Но уже же доказано, я это говорю нашим уважаемым журналистам и всякого рода злопыхателям, что зло, целенаправленное искажение информации и оскорбления в мою сторону вернутся к вам бумерангом. И если не лично к вам, то к вашим близким. Пожалуйста, просто задумайтесь: вы хотите этого? Я понимаю, что есть какой-то общий сговор между власть предержащими и журналистами писать обо мне только плохое, всё очернять или умалчивать, чтобы все забыли про меня. Это и вы знаете, и я знаю, но это же наша с вами история. Я вас не осуждаю, вхожу в ваше положение, потому что всеми нашими сиюминутными действиями движет просто страх за себя. Ну страх — это вечный наш двигатель. Поэтому понимаю и не осуждаю. Наш Господь всё расставит по своим местам, и каждому, как говорится, воздастся по заслугам.

И еще раз, уважаемые журналисты, понимая всё ваше положение, ненавязчиво хочу напомнить, что вышел действующий закон о клевете и оскорблениях. Мне кажется, он всегда должен лежать у вас на рабочем столе. Мое личное мнение: я против этого закона. Считаю, что под это можно подвязать всё что угодно. И тогда вы будете проводить в судах большую часть своего времени. И у вас начнется веселая жизнь! Не скрываю, в моей команде есть высокопрофессиональный адвокат и юрист. И многие порочащие сведения, написанные обо мне, вам все-таки придется убрать. Кстати, сейчас на эту тему готовится еще один новый закон. Но это, как говорится, для памяти.

Теперь, конечно, я считаю, что были какие-то ошибки. Конечно, я еще бы больше сделал, если бы были деньги. Сейчас-то они валятся на область как из рога изобилия. А при моем губернаторстве мы собирали приличные налоги, но 50% этих налогов забирала федеральная казна. А я ездил в правительство, Министерство финансов и выпрашивал свои же деньги на социальные программы.

А теперь еще раз расставим точки над «и». О митинге в траурные для нас дни. Постоянно звучат вопросы: «Почему не пошел на митинг?», «Почему назвал митингующих бузотерами?» Большего-то ничего невозможно уже сказать, суды идут, основные виновники названы. Правда, на мой взгляд, суды идут долго. Видимо, есть причины! И опять основной собственник, на мой взгляд, где-то за границей.

Теперь дальше. Откуда пришло слово бузотеры? Сразу прошу у всех прощения за это слово, сказанное мною в сильном эмоциональном порыве. Как оно вообще появилось. Вот история: в Новокузнецком районе более трех лет назад был организован провокационный митинг, но на митинг пригласили школьников, на спине ранцы, сумки, из некоторых выглядывали куклы. Ну вышли и вышли, хотя это кощунственно — привлекать детей на такие акции. Но вывели-то на территорию действующего разреза. И эта цепочка из детей встала вдоль технологической дороги, по которой часто проезжают громадные БЕЛАЗы, груженные углем, с которых сыплются глыбы угля. Вы ж понимаете, какая это опасность. Но соберитесь в клубе, на площади, хотите, танцуйте, но не в этом же опасном месте! Конечно же, я в запальчивости и горячности обратился к ним, сказал: «Что же вы делаете, маленькие бузотерчики?» Хотел как-то уменьшительно-ласкательно обратиться, маленькие все-таки... Помните, как у Пушкина в «Евгении Онегине»: «Сухое "вы" сердечным "ты" она, обмолвясь, заменила». Хотел ласкательно, по-отцовски, а получилось, помните, как у нашего легендарного Виктора Степановича Черномырдина: «Хотели как лучше...», прилипло ко всем митингам, в том числе и к этому. Вот вам и суть.

Теперь снова про митинг, про его массовость. И еще одна вещь, которая постоянно будируется, — почему я не вышел к митингующим. Отвечаю: потому что, на мой взгляд, он просто провокационный. Честно говорю, мне очень обидно. Наш Кузбасс с начала диких реформ набастовался на 100 лет вперед. И со всеми бастующими я принимал личное участие. И, конечно, поддерживал справедливые требования наших шахтеров против антинародных реформ. И, конечно, выступал со всех трибун. Повторяю, это были многотысячные митинги. У меня есть фотохроника тех лет. Одна из них — на площади Советов, где несколько тысяч шахтеров, раздетые по пояс, сидят на площади, стучат касками, июль, несусветная жара, и я вместе с ними. Вот это митинги. А вы что устроили? Провокационный митинг. Уж я-то это в стихах знаю, как это делается и кто рулит этим. Всего за одну ночь, перед приездом главы государства Путина В. В., целенаправленно подготовили. Для меня это не митинг, повторяю, а спланированная провокация. На площадь вышли хорошо накачанные, молодые, спортивные ребята с мегафонами и кричалками, с заранее подготовленными лозунгами, естественно, против меня. Разные по содержанию, чуть ли не к расстрелу. Мое личное мнение — это спланированная провокация для лоббирования своих политических амбиций на фоне трагедии. Это кощунственно и цинично. И тут же вбросили ложную информацию, что погибло более 400 человек. Кстати, за этот бред на украинского блогера завели уголовное дело. Среди митингующих были всего представители трех семей родственников погибших. Небольшую массовость этого митинга в том числе и лично я организовал. Просто заставил пойти на этот митинг всю областную администрацию. Они должны были реально слышать, о чем говорят люди, чтобы была достоверная информация.

Второе — с кем говорить: на этом митинге около 700 человек были работники областной, городской и районной администраций. Так я с ними каждый день тренировался.

Дорогие земляки! Для вас, наверное, не секрет, что в каждом таком митинге участвуют переодетые в гражданскую форму работники всех правоохранительных органов. Я уж не говорю про людей, которые стояли в погонах. Вот вам и получилась массовость.

Цель организации была очень продуманная и далекая. Провести митинг во всех городах и районах, раскачать Кузбасс, попытаться устроить маленький украинский майданчик. И всё это было устроено под приезд главы государства. И требования были, чтобы Путин Владимир Владимирович вышел к митингующим. Это была основная цель!

Прощения у президента, да, я просил. За то, что вся эта трагедия случилась у меня в регионе. Вот за это. Но я так воспитан.

Еще раз, дорогие земляки, хочу вам напомнить, и это подтвердят все семьи погибших родственников. Я с комиссией встретился с каждой семьей, каждой выразил соболезнование и вместе с каждой семьей простоял минуту молчания у себя в кабинете. Из областного бюджета были выделены средства: я лично договорился с собственниками о выделении по 3 миллиона рублей на каждую семью, а также федеральная помощь от правительства по законодательству. Я лично обратился практически ко всему миру и открыл лицевой счет для оказания помощи родственникам погибших.

Спасибо и низкий поклон еще раз всем, кто откликнулся и перечислил средства. Они по-честному распределены между всеми родственниками. Все официальные документы и протоколы распределения средств сохранились. Я не успел встретиться с родственниками лишь трех семей, они по каким-то причинам не смогли прийти на встречу. Встреча с родственниками погибших, я продолжаю вести по их личной просьбе. Так, в третью годовщину трагедии, 25 марта 2021 года, я встретился с Андреем Чмыхаловым. Сейчас он учится в Свято-Тихоновском университете на дирижера в Москве. Он прилетел на годовщину трагедии «Зимней вишни», где погиб его 11-летний брат Вадим. Андрея знаю давно, он талантливый, добрый парень. Не раз отмечал его наградами, направлял духовой оркестр на конкурсы, где Андрей играл на тромбоне. Также на собственные средства отправлял на международный музыкальный конкурс в Туапсе. И очень рад, что он об этом помнит!

И теперь, дорогие кузбассовцы, обращаюсь прежде всего к тем, у кого есть проблемы с болями в позвоночнике, пояснице, суставах, по-моему, вы должны прекрасно понимать. Я перенес две сложнейшие операции на позвоночнике. И как бы я в то время на двух костылях вышел на трибуну? Это физически невозможно. Надеюсь, вы меня поймете.

Дорогие земляки! Вот вам ответ на всякого рода выпады, на все эти злые нападки. Еще раз повторюсь, рассказываю всё как перед иконой. Еще раз приношу глубокие соболезнования всем родственникам погибших в этой страшной трагедии. Всегда с вами поддерживаю связь. У меня при вашем желании всегда будут проходить встречи с вами. Берегите себя!

Больше на эти злобные комментарии я отвечать не буду.

С уважением ко всем, ваш Тулеев А. Г.

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Аман Тулеев
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