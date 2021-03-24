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Госдума приняла закон, разрешающий Путину снова баллотироваться на пост президента

Он сможет претендовать на два срока

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Владимир Путин сможет вновь баллотироваться на два срока

Владимир Путин сможет вновь баллотироваться на два срока

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Владимир Путин сможет вновь баллотироваться на пост президента на два срока. Соответствующий закон приняла на сегодняшнем пленарном заседании Госдума. Авторы инициативы — сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова.

Принятый закон приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции РФ, где, в частности, говорится, что «одно и то же лицо может занимать должность президента РФ (…) без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением».

Документ также запрещает гражданам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, баллотироваться и быть избранными депутатами Госдумы в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Также парламентарии прописали в законодательстве, что главой ЦИК может быть гражданин РФ, достигший 30 лет.

Еще одна поправка позволяет сократить информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если кандидатов будет более десяти. В этом случае ЦИК будет вправе указывать имена, фамилии и отчества кандидатов в «специальном информационном материале, который изготавливается по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы». Эта информация может быть доступна «в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования или на стенде».

Закон о праве Путина претендовать еще на два срока 31 марта рассмотрит Совфед.

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Владимир ПутинГосдумавыборыпрезидент
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