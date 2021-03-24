Госдума приняла закон, разрешающий Путину снова баллотироваться на пост президента

Владимир Путин сможет вновь баллотироваться на пост президента на два срока. Соответствующий закон приняла на сегодняшнем пленарном заседании Госдума. Авторы инициативы — сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова.

Принятый закон приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции РФ , где, в частности, говорится, что «одно и то же лицо может занимать должность президента РФ (…) без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ , вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением».