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Скрывала, что она жена Ельцина, и сменила имя: неизвестные факты из жизни бывшей первой леди

Супруге первого президента РФ исполнилось 89 лет

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Наина Ельцина — первая леди Российской Федерации

Наина Ельцина — первая леди Российской Федерации

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Наине Ельциной исполнилось 89 лет

Сегодня бывшей первой леди Российской Федерации Наине Ельциной исполняется 89 лет. Мы поговорили с сотрудниками Музея Бориса Ельцина, которые рассказали истории из уральского периода жизни Наины Иосифовны: почему, прожив на свете четверть века, она поменяла имя и как стеснялась быть первой леди Свердловской области, но потом вполне гармонично исполняла роль первой леди всей страны.

Анастасия — Ная — Наина

Родители Наины, Иосиф Алексеевич Гирин и его жена Мария Федоровна назвали старшую дочь Анастасией, а звали всегда дома Наей. Обычное дело в оренбургских деревнях. Ная превратилась в Наину лет в десять, а по документам оставалась Анастасией. Когда выросла, это разночтение сильно мешало работе.

«Устроилась на работу — инженером в институт "Союзводоканалпроект". &lt;…&gt; Как-то я шла с работы и встретила на троллейбусной остановке однокурсницу. Она говорит: "Знаешь, Борька Ельцин женился". Интересуюсь: "На ком?" Она называет имя девочки с той самой фотографии, которую мне когда-то прислали в Оренбург. Я говорю: "Очень за нее рада". &lt;…&gt; Но Боре я, конечно, об этом рассказала — он очень смеялся». <br>Наина Ельцина, «Личная жизнь». Фото: 1950-е гг.

«Устроилась на работу — инженером в институт "Союзводоканалпроект". <…> Как-то я шла с работы и встретила на троллейбусной остановке однокурсницу. Она говорит: "Знаешь, Борька Ельцин женился". Интересуюсь: "На ком?" Она называет имя девочки с той самой фотографии, которую мне когда-то прислали в Оренбург. Я говорю: "Очень за нее рада". <…> Но Боре я, конечно, об этом рассказала — он очень смеялся».
Наина Ельцина, «Личная жизнь». Фото: 1950-е гг.

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— Приезжаешь в командировку со служебным удостоверением, там написано Анастасия, а коллеги зовут Наиной, — вспоминала Анастасия Иосифовна.

Она решила поменять имя официально в 25 лет, уже после замужества, тайком от Бориса Ельцина. Наина Иосифовна дождалась, когда он в очередной раз уехал в командировку, и поменяла паспорт. Позже она призналась ему. Борис Николаевич в ответ не сказал ей ни слова. Но потом долго обращался к ней просто «девушка».

День свадьбы, будущая первая леди пока еще Анастасия&nbsp;

День свадьбы, будущая первая леди пока еще Анастасия 

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Когда статус не в радость

Вместе с Борисом Ельциным Наина Иосифовна училась в Уральском политехническом университете. Их роман начался на втором курсе, но после защиты диплома молодые люди расстались, они еще не были готовы к серьезным отношениям. Борис Ельцин останется в Свердловске, а Наина Иосифовна отправилась в Чкалов (так назывался город Оренбург) по распределению. Они снова встретились через год в Куйбышеве (ныне Самара) и больше не разлучались.

Шуточный студенческий колхоз «Шкодник», который организовали будущие строители в университете. На фото в нижнем ряду справа Наина Ельцина, в центре — Борис Ельцин

Шуточный студенческий колхоз «Шкодник», который организовали будущие строители в университете. На фото в нижнем ряду справа Наина Ельцина, в центре — Борис Ельцин

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В Свердловске у обоих в гору шла карьера. Наина Ельцина была инженером, старшим инженером, главным инженером проекта в институте «Союзводоканалпроект». «Высококвалифицированный инженер, примерный производственник» — так отзывались о ней коллеги. Впрочем, Борис Ельцин по служебной лестнице поднимался значительно быстрее и к осени 1976 года стал первым секретарем обкома партии, а она — первой леди Свердловской области. Оказалось, что такой статус мешает в повседневной жизни.

Ная Гирина — участница спортивной эстафеты на приз газеты «За индустриальные кадры». <br>Свердловск, 1954 г.

Ная Гирина — участница спортивной эстафеты на приз газеты «За индустриальные кадры».
Свердловск, 1954 г.

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Например, раньше она могла по-свойски зайти к директору института, однокашнику Вячеславу Пронину, и сказать: «А, давай, Слава, поправим то и сделаем это». Теперь ее предложения могли воспринимать как волю первого секретаря. На работе о ее положении знали, некоторые даже заискивали, другие побаивались. Но большинство людей в Свердловске все-таки не знало, на ком женат новый первый секретарь обкома.

Главный инженер пректа за рабочим столом в институте «Свердловскводоканалпроект». 1970-е.

Главный инженер пректа за рабочим столом в институте «Свердловскводоканалпроект». 1970-е.

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— Два года ей удавалось скрывать от широкой публики, что она жена Бориса Николаевича. Наину Иосифовну часто спрашивали: «Не ваш ли родственник Ельцин?» «Нет, однофамилец», — отвечала она. Года через два всё открылось, когда их вместе увидели в театре Музкомедии, — рассказала научный сотрудник Музея Бориса Ельцина Рамзия Галеева.

Главный инженер Наина Ельцина с коллегами обсуждает проект подачи воды из Волчихинского водохранилища.<br>Снимок из газеты&nbsp;«Вечерний Свердловск», 18 декабря 1974 г&nbsp;

Главный инженер Наина Ельцина с коллегами обсуждает проект подачи воды из Волчихинского водохранилища.
Снимок из газеты «Вечерний Свердловск», 18 декабря 1974 г 

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Ельцины на отдыхе в Адлере в 1966 году, партийная карьера Бориса Николаевича только начинается

Ельцины на отдыхе в Адлере в 1966 году, партийная карьера Бориса Николаевича только начинается

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Из свердловских привилегий, которыми пользовалась Ельцины, — госдача, спецполиклиника, путевки в «цэковские» санатории (Кисловодск, Сочи) и машина «Чайка». Жене первого секретаря машина не полагалась, ездила на общественном транспорте, причем узнали ее там только один раз.

Положенными по статусу расширенными возможностями Наина Ельцина не кичилась и не злоупотребляла

Положенными по статусу расширенными возможностями Наина Ельцина не кичилась и не злоупотребляла

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— Она ехала на работу в троллейбусе. На одной из остановок в салон ввалилась толпа, сдавили так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. И тут кто-то крикнул: «Жену первого секретаря не раздавите!» Наина Иосифовна пулей вылетела из троллейбуса, оставшийся путь прошла пешком. На работу опоздала, — рассказала Рамзия Галеева.

Младшая сестра Роза (слева) помогала Наине разнообразить гардероб вещами из ГДР. <br>Фото 1967 г.

Младшая сестра Роза (слева) помогала Наине разнообразить гардероб вещами из ГДР.
Фото 1967 г.

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Наина Ельцина — скромный человек и свой статус одеждой никогда не подчеркивала. К тому же выяснилось, что одежда, купленная по блату, оказывалась своеобразным ярлыком. В ней было трудно остаться незамеченной. Однажды Наина Иосифовна через директора ЦУМа купила себе пальто. Но в Свердловске она не надела его ни разу — многие торговые работники ходили в таких же.

На сплаве по уральским рекам. 1980-е

На сплаве по уральским рекам. 1980-е

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Как-то из Глазова Наина Ельцина привезла себе брючный коричневый кримпленовый костюм и чёрное платье в розочку, очень радовалась этим вещам. Обновки пригодились в сочинском санатории «Россия», куда Ельцины поехали в отпуск.

В советское время было тяжело достать оригинальные вещи даже по блату, поэтому Наина Ельцина редко использовала связи, чтобы раздобыть дефицитную одежду. Фото 1966 г.&nbsp;

В советское время было тяжело достать оригинальные вещи даже по блату, поэтому Наина Ельцина редко использовала связи, чтобы раздобыть дефицитную одежду. Фото 1966 г. 

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В первый же день на танцах она увидела женщину в таком же брючном костюме, какой был на ней. Ужас. Пришлось переодеваться. Через несколько дней она столкнулась с женщиной в том же платье, что у нее. Рассмеялись, познакомились. Конкурентка оказалась женой партийного работника из Киргизии.

«Однажды бабушки, которые сидели на лавочке во дворе, впервые увидели нас с Борисом вместе. Он вел за руки Лену и Таню. Встретив меня одну на следующий день, говорят: "Какого ты мужика-то себе отхватила!" — "Какого мужика?" — "Он твоих дочек вчера так заботливо по двору вел". — "Это же их папа!"» — вспоминает Наина Ельцина.<br>

«Однажды бабушки, которые сидели на лавочке во дворе, впервые увидели нас с Борисом вместе. Он вел за руки Лену и Таню. Встретив меня одну на следующий день, говорят: "Какого ты мужика-то себе отхватила!" — "Какого мужика?" — "Он твоих дочек вчера так заботливо по двору вел". — "Это же их папа!"» — вспоминает Наина Ельцина.

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После этого случая Наина Иосифовна носила только костюмы, которые ей покупала сестра Роза в ГДР. Двух-трех костюмов хватало на несколько лет. Муж тоже привозил вещи из командировок и всегда угадывал с размером одежды и обуви.

Рецепты

В эпоху тотального дефицита Наина Иосифовна научилась готовить по собственным рецептам. Готовить она умела и любила. Мясо на котлеты и пельмени старалась покупать на рынке. Ее фирменные котлеты, пельмени и икру по-ельцински (слабосолёная селедка с вареной морковью и луком, пропущенная через мясорубку) до сих пор помнят ее коллеги и друзья. Сегодня мы публикуем несколько рецептов из кулинарной книги Наины Ельциной.

А вы добавляете белый хлеб в котлеты?

А вы добавляете белый хлеб в котлеты?

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Наина Ельцина добавляла клюкву в овсяное печенье задолго до того, как это стали делать в модных кофейнях

Наина Ельцина добавляла клюкву в овсяное печенье задолго до того, как это стали делать в модных кофейнях

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Этот рецепт пригодится, когда нужно будет готовить быстро

Этот рецепт пригодится, когда нужно будет готовить быстро

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А этот — если захотите побаловать родных сладкоежек

А этот — если захотите побаловать родных сладкоежек

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1 февраля Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. К годовщине наши коллеги из E1 побывали в свердловской квартире бывшего первого секретаря обкома. Там до сих пор живут люди, которые въехали в квартиру сразу после Ельциных. Также мы публиковали пять редких кадров с участием Бориса Ельцина. Самая знаменитая цитата первого президента «Я устал, я ухожу», на самом деле — фейк. Миф о ней развеян в материале к двадцатилетию ухода президента со своего поста.

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Борис ЕльцинНаина Ельцина«Ельцин Центр»
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