Скрывала, что она жена Ельцина, и сменила имя: неизвестные факты из жизни бывшей первой леди

Сегодня бывшей первой леди Российской Федерации Наине Ельциной исполняется 89 лет. Мы поговорили с сотрудниками Музея Бориса Ельцина, которые рассказали истории из уральского периода жизни Наины Иосифовны: почему, прожив на свете четверть века, она поменяла имя и как стеснялась быть первой леди Свердловской области, но потом вполне гармонично исполняла роль первой леди всей страны.

Анастасия — Ная — Наина

Родители Наины, Иосиф Алексеевич Гирин и его жена Мария Федоровна назвали старшую дочь Анастасией, а звали всегда дома Наей. Обычное дело в оренбургских деревнях. Ная превратилась в Наину лет в десять, а по документам оставалась Анастасией. Когда выросла, это разночтение сильно мешало работе.