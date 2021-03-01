Экс-главе Пенсионного фонда России нашли работу в РЖД

Экс-глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию. Чем конкретно будет заниматься Топилин в новой должности, не уточняется.
В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Топилина от должности в ПФР. Его место занял Андрей Кигим, ранее возглавлявший фонд социального страхования. Тогда сообщалось, что рокировки происходят из-за предстоящего объединения социальных внебюджетных фондов, а Топилина в правительстве сочли неподходящей кандидатурой для руководства этим процессом.
Максим Топилин в 1988 году окончил Московский институт народного хозяйства по специальности «экономист», в 1991 году получил степень кандидата экономических наук. С 2012 года возглавлял Министерство труда и социальной защиты, до этого занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития. После того как