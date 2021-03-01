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Экс-главе Пенсионного фонда России нашли работу в РЖД

Максим Топилин покинул ПФР в феврале

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Топилин возглавлял ПФР после смены правительства в начале 2020 года

Топилин возглавлял ПФР после смены правительства в начале 2020 года

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Экс-глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора РЖД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию. Чем конкретно будет заниматься Топилин в новой должности, не уточняется.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Топилина от должности в ПФР. Его место занял Андрей Кигим, ранее возглавлявший фонд социального страхования. Тогда сообщалось, что рокировки происходят из-за предстоящего объединения социальных внебюджетных фондов, а Топилина в правительстве сочли неподходящей кандидатурой для руководства этим процессом.

Максим Топилин в 1988 году окончил Московский институт народного хозяйства по специальности «экономист», в 1991 году получил степень кандидата экономических наук. С 2012 года возглавлял Министерство труда и социальной защиты, до этого занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития. После того как 15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке с поста главы правительства, Топилин несколько дней исполнял обязанности министра, однако вместо него главой Минтруда стал Антон Котяков. 22 января 2020 года Мишустин назначил Топилина главой ПФР, а 11 февраля 2021 года снял с должности.

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Максим ТопилинПФРПенсионный фондРЖД
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