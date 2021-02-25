«Это мешочек со связями»: зачем федеральные чиновники отправляют своих детей в регионы

На посту министра Татьяна Мрдуляш начала работать 17 февраля 2021 года. Местные эксперты считают, что в пользу ее кандидатуры были связи с Третьяковской галереей. Ведь Самарскую область и музей сейчас связывает крупный инвестиционный проект — реконструкция здания бывшей Фабрики-кухни и открытие в нем филиала Третьяковки. Здесь расположат основные фонды XX века.

Об этом говорил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, когда представлял нового министра:

— Татьяна Павловна — один из вдохновителей проекта по созданию филиала Третьяковской галереи здесь, в Самаре. Рассчитываю, что до конца этого года мы доведем работы до конца, а в начале 2022 года откроем в полной мере филиал Третьяковской галереи. Проект остается приоритетным. Уверен, это будет огромный творческий прорыв в культурной жизни нашего региона. Также Татьяна Павловна является одним из непосредственных участников и других культурных событий нашего региона. Хотя бы вспомнить «Волга-фест». С культурной жизнью региона она знакома, имеет свои проекты, идеи, и я надеюсь, что мы их воплотим в жизнь.



Однако федеральные эксперты считают, что такое кадровое решение может иметь и другую перспективу как для Самарской области, так и для самой Татьяны Мрдуляш.



— Тот факт, что высокопоставленные лица, госслужащие стараются своих детей продвинуть на хорошие должности, — обычное явление для современной России. Да и раньше такое было, — считает научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. — Многие к такому относятся негативно, но это, наверное, инстинкты. Каждый хочет обеспечить хорошую жизнь своим детям. А что естественно, то не безобразно. С этим ничего не поделаешь. Если смотреть со стороны руководства области, то каждый губернатор при кадровых решениях должен понимать, чего ждать от того или иного сотрудника. Татьяна Мрдуляш опыта работы в госорганах не имела, но она может расцениваться как некий мешочек со связями, которые полезны региону, местным политикам. И можно предположить, что эти связи она обменяет на дальнейшее продвижение по службе. Мой прогноз, что Татьяна Павловна не долго будет на посту министра культуры Самарской области. Благодаря этому назначению она получит статус госсоветника. Это откроет двери для дальнейшего развития политической карьеры. С этого поста министр может отправиться уже в федеральные органы власти: департаменты, министерства и так далее. Хотя ситуация может развиваться и иным образом. В то же время о влиянии Ольги Голодец не стоит забывать. О том, какой интерес у нее может быть в Самарской области, говорить сложно. Ведь это регион с достаточно высоким уровнем жизни, здесь сосредоточено множество предприятий, крупного бизнеса. Так что точек соприкосновения может быть масса,

Впрочем, специалисты в сфере кадровой политики считают, что такое назначение может дать толчок для развития сферы культуры в Самарской области. Важно только сформировать грамотный «культурный наказ», своего рода техническое задание — как от общественности, так и от руководства области.



— Кадровая политика — крайне сложная вещь. Здесь, по сути, нет правил. Всё зависит от конкретной личности, профессиональных качеств. Поэтому то, как Татьяна Мрдуляш будет работать на посту министра культуры в Самарской области, будет зависеть от нее самой, — считает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. — Но в то же время и руководство области, и общественность должны сами осознавать и формулировать, что такое культура для региона и как она должна развиваться. В России, по сути, три направления культурной политики. Первый основан на глуповатых мировых тенденциях — ну, поставили где-то модный памятник на кричащую тему, и говоришь, что это смело. Второй — бюрократический, псевдосоветский — максимум, что регион получит, внимание к учреждениям культуры. А вот третий — как раз про устремленность региона к интересным перспективам — и прежде всего для молодежи. Ведь именно культура во многом определяет развитие общества, так как задает предельные образцы, стили жизни и деятельности. И выбор исключительно местных специалистов для таких должностей не всегда может быть оправдан: нередко у них нет федерального кругозора, да и местные связи могут ограничить их в принятии решения. С учетом того, что для Татьяны Мрдуляш это первая такая работа, внимание, конечно, привлекла ее родственная связь с Ольгой Голодец. Но важно отойти от оценки каких-либо внешних обстоятельств госслужащих. Важно смотреть именно на то, что они делают, на эффективность их работы. В данном случае разобраться в этих вопросах поможет только время и, главное, сам культурный наказ.