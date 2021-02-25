«Это мешочек со связями»: зачем федеральные чиновники отправляют своих детей в регионы

Назначение нового министра культуры Самарской области вызвало немало пересудов в стране. Татьяна Мрдуляш молода, амбициозна... и дочь бывшего заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец. Какие цели преследует такое назначение? Что это — продвижение элитой своих детей или омоложение кадров в органах государственной власти? И к чему такое назначение может привести? Неужели регионы испытывают такой кадровый голод, что только дети федеральных чиновников смогут решить эту проблему?
Молодая гвардия
Тенденция на омоложение кадров в органах государственной власти в России существует уже несколько лет, хоть и движется она далеко не крейсерскими темпами. Взять хотя бы обновление рядов губернаторов. Несколько лет назад в руководстве Нижегородской области Валерия Шанцева (сейчас ему 73 года) заменил Глеб Никитин (43 года). В Самарской области на смену Николаю Меркушкину (70 лет) пришел Дмитрий Азаров (50 лет). В федеральных структурах — то же самое. Например, во главе Министерства культуры РФ встала 40-летняя Ольга Любимова.
Правда, не всегда молодость и амбиции идут на пользу. В Омской области молодой министр здравоохранения Ирина Солдатова, перебравшаяся в регион из органов власти Московской области, оказалась в эпицентре скандала, из-за чего лишилась должности и стала фигурантом уголовного дела. Ей вменяют то, что она неэффективно потратила бюджетные деньги на закупку оборудования для ковид-госпиталей. Сейчас теперь уже бывшая чиновница находится в международном розыске.
Теперь ряды молодых чиновников пополнила Татьяна Мрдуляш, которая заняла пост министра культуры. Вот только за ее плечами более солидные связи. Ведь она — одна из дочерей-близнецов Ольги Голодец, которая известна россиянам по работе в Правительстве РФ.
Кто такая Ольга Голодец
Ольга Голодец считается одной из самых влиятельных женщин России. Чтобы получить должное представление об ее работе и связях, короткой справки будет явно недостаточно. Голодец окончила МГУ, кандидат экономических наук, и свою карьеру начинала с научной деятельности в Институте проблем занятости РАН. С 1999 по 2008 год работала в богатой российской горно-металлургической компании «Норильский никель» — в должностях начальника управления социальной политики и персонала, заместителя генерального директора по персоналу и социальной политике.
«Норильский никель» объединяет несколько горно-металлургических заводов. Занимается производством никеля, палладия, платины и добычей меди. Деятельность организации связана с именами таких олигархов как Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Роман Абрамович и Владимир Потанин. Последний, по данным системы «Контур.Фокус», является президентом ПАО «ГМК «Норильский никель». При этом в числе учредителей значатся кипрские компании Bonico Holdings Co. Limited и Icfi (Cyprus) Limited. Финансы на конец 2019 года: баланс — 1,3 триллиона рублей, выручка — 878,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 514,7 миллиарда рублей.
Уже тогда Ольга Голодец совмещала работу в «Норильском никеле» с развитием политической карьеры. С 2001 года она была заместителем губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа по социальным вопросам. Этот округ располагался на севере Восточной Сибири. В 2007 году его включили в состав Красноярского края. После ухода из «Норникеля» Ольга Голодец продолжала возглавлять негосударственный пенсионный фонд организации, входила в Российский союз промышленников и предпринимателей вместе с Михаилом Прохоровым, возглавляла Общероссийское межотраслевое объединение работодателей — производителей никеля и драгоценных металлов и являлась председателем совета директоров страховой компании «Согласие».
Активно политическая карьера Ольги Голодец начала развиваться в Москве в 2010 году, когда пост мэра столицы занял выходец из Сибири Сергей Собянин. До 2012 года она была его заместителем — курировала вопросы здравоохранения и образования, социальную политику. Затем Голодец стала заместителем председателя Правительства РФ. Под ее крыло премьер-министр Дмитрий Медведев передал довольно обширную сферу деятельности — от привычных для Голодец (не считая общероссийских масштабов) вопросов здравоохранения, социального развития, пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования до регулирования образования, науки, культуры, туризма и молодежной политики.
Должность вице-премьера РФ Ольга Голодец сохраняла за собой на протяжении восьми лет, пока в январе 2020 года всё правительство, включая его главу Дмитрия Медедева, не ушло в отставку. Новый премьер-министр Михаил Мишустин не стал брать Голодец в Правительство РФ. Но работа для нее нашлась в «Сбербанке». Сейчас она занимает там должность заместителя председателя правления, курирует проекты цифрового GR (Government Relations, отношения с госорганами) и индустрию здравоохранения.
«Сбербанк» — старейший и крупнейший банк в России. РФ в лице Министерства финансов является владельцем доли в 50% плюс одна голосующая акция от уставного капитала (52,32% от общего количества голосующих акций). Также в число акционеров, по данным системы «Контур.Фокус», входят несколько физических лиц, лондонское Sberbank Cib (Uk) Limited и кипрское Sib (Cyprus) Limited (владеют обычными акции — менее 0,1%). Руководит банком Герман Греф.
Доли участия в уставном капитале «Сбербанка» не имеет, указано на сайте организации. Да и другого бизнеса, судя по данным системы «Контур.Фокус», Ольга Голодец не имеет. Зато согласно последней декларации о доходах, опубликованной на сайте Правительства РФ, у Ольги Голодец есть недвижимость за границей, а именно — половина дома в Швейцарии (220 квадратных метров) и треть квартиры в Италии (250 квадратных метров).
Амбициозная дочь Татьяна
Семья Ольги Голодец тоже достаточно влиятельна. Сестра Татьяна входит в управление «Банка Москвы», который сейчас находится в составе банка ВТБ. Бывший муж Павел Мрдуляш работал начальником Центра по подготовке кадров при Минэкономразвития, работал на руководящих постах в Международном финансовом клубе и коммерческом банке «Империал». У них две 35-летние дочери-близнецы Анна и Татьяна. Обе внешне очень похожи на маму, но ее высокое положение в обществе и свою связь с ней не афишируют. В социальных сетях позиционируют себя скромно и интеллигентно, много постов о работе. Амбиции у девушек очень разные (по крайней мере так пока кажется). Анна работает учителем русского языка и литературы в школе, а вот Татьяна стремилась к руководящей работе. По образованию она юрист, работала в Оксфорде и Женеве. Имела свой бизнес. Согласно данным системы «Контур.Фокус», до декабря 2020 года у нее было ИП, которое занималось арендой и управлением недвижимостью. Также с 2010 по 2017 год была учредителем ООО «МФК-Капитал», которое занималось консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Но для развития своей карьеры Татьяна выбрала культурную сферу. Причем попала прямиком в крупнейший российский музей — Третьяковскую галерею. С 2015 по 2020 год она занимала должность заместителя генерального директора по развитию. Судя по тому, что она писала в своем аккаунте в Facebook, перспективы ее дальнейшей деятельности были известны уже на момент увольнения.
На посту министра Татьяна Мрдуляш начала работать 17 февраля 2021 года. Местные эксперты считают, что в пользу ее кандидатуры были связи с Третьяковской галереей. Ведь Самарскую область и музей сейчас связывает крупный инвестиционный проект — реконструкция здания бывшей Фабрики-кухни и открытие в нем филиала Третьяковки. Здесь расположат основные фонды XX века.
Об этом говорил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, когда представлял нового министра:
— Татьяна Павловна — один из вдохновителей проекта по созданию филиала Третьяковской галереи здесь, в Самаре. Рассчитываю, что до конца этого года мы доведем работы до конца, а в начале 2022 года откроем в полной мере филиал Третьяковской галереи. Проект остается приоритетным. Уверен, это будет огромный творческий прорыв в культурной жизни нашего региона. Также Татьяна Павловна является одним из непосредственных участников и других культурных событий нашего региона. Хотя бы вспомнить «Волга-фест». С культурной жизнью региона она знакома, имеет свои проекты, идеи, и я надеюсь, что мы их воплотим в жизнь.
Однако федеральные эксперты считают, что такое кадровое решение может иметь и другую перспективу как для Самарской области, так и для самой Татьяны Мрдуляш.
— Тот факт, что высокопоставленные лица, госслужащие стараются своих детей продвинуть на хорошие должности, — обычное явление для современной России. Да и раньше такое было, — считает научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. — Многие к такому относятся негативно, но это, наверное, инстинкты. Каждый хочет обеспечить хорошую жизнь своим детям. А что естественно, то не безобразно. С этим ничего не поделаешь. Если смотреть со стороны руководства области, то каждый губернатор при кадровых решениях должен понимать, чего ждать от того или иного сотрудника. Татьяна Мрдуляш опыта работы в госорганах не имела, но она может расцениваться как некий мешочек со связями, которые полезны региону, местным политикам. И можно предположить, что эти связи она обменяет на дальнейшее продвижение по службе. Мой прогноз, что Татьяна Павловна не долго будет на посту министра культуры Самарской области. Благодаря этому назначению она получит статус госсоветника. Это откроет двери для дальнейшего развития политической карьеры. С этого поста министр может отправиться уже в федеральные органы власти: департаменты, министерства и так далее. Хотя ситуация может развиваться и иным образом. В то же время о влиянии Ольги Голодец не стоит забывать. О том, какой интерес у нее может быть в Самарской области, говорить сложно. Ведь это регион с достаточно высоким уровнем жизни, здесь сосредоточено множество предприятий, крупного бизнеса. Так что точек соприкосновения может быть масса,
Впрочем, специалисты в сфере кадровой политики считают, что такое назначение может дать толчок для развития сферы культуры в Самарской области. Важно только сформировать грамотный «культурный наказ», своего рода техническое задание — как от общественности, так и от руководства области.
— Кадровая политика — крайне сложная вещь. Здесь, по сути, нет правил. Всё зависит от конкретной личности, профессиональных качеств. Поэтому то, как Татьяна Мрдуляш будет работать на посту министра культуры в Самарской области, будет зависеть от нее самой, — считает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. — Но в то же время и руководство области, и общественность должны сами осознавать и формулировать, что такое культура для региона и как она должна развиваться. В России, по сути, три направления культурной политики. Первый основан на глуповатых мировых тенденциях — ну, поставили где-то модный памятник на кричащую тему, и говоришь, что это смело. Второй — бюрократический, псевдосоветский — максимум, что регион получит, внимание к учреждениям культуры. А вот третий — как раз про устремленность региона к интересным перспективам — и прежде всего для молодежи. Ведь именно культура во многом определяет развитие общества, так как задает предельные образцы, стили жизни и деятельности. И выбор исключительно местных специалистов для таких должностей не всегда может быть оправдан: нередко у них нет федерального кругозора, да и местные связи могут ограничить их в принятии решения. С учетом того, что для Татьяны Мрдуляш это первая такая работа, внимание, конечно, привлекла ее родственная связь с Ольгой Голодец. Но важно отойти от оценки каких-либо внешних обстоятельств госслужащих. Важно смотреть именно на то, что они делают, на эффективность их работы. В данном случае разобраться в этих вопросах поможет только время и, главное, сам культурный наказ.