Появилась новая феминистская партия: политикой занялась бывшая невестка экс-губернатора Юрченко (она настоящая красотка)

В Министерстве юстиции России уже начался процесс регистрации организационного комитета партии. В комитете есть как мужчины, так и женщины, но женщин, заметила Елена, больше, как больше их и в самом российском обществе.



Учредительный съезд своей партии Нероденко планирует провести осенью 2021 года, поэтому пойти на выборы в Госдуму с политической организацией она не успеет. Однако, заверила женщина, они сейчас направят свои силы на формирование самовыдвиженцев или окажут поддержку другим кандидатам.