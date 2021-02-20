Появилась новая феминистская партия: политикой занялась бывшая невестка экс-губернатора Юрченко (она настоящая красотка)

Бывшая невестка экс-губернатора Юрченко создала феминистскую партию
Предпринимательница, основатель и руководитель консалтинговой компании «Успех бесконечен» («УБ») Елена Нероденко создала политическую партию с аналогичным название.
— Созданная партия будет придерживаться идеологии либерального феминизма. Я и мои единомышленники всерьез обеспокоены наблюдаемым несоответствием гендерного соотношения в органах власти на всех уровнях. Российские женщины представлены во власти в крайне малом количестве. Следовательно, большинство принимаемых стратегических решений не может адекватно отражать реальные потребности общества, — рассказала корреспонденту НГС руководитель Digital consulting group «Успех бесконечен» Елена Нероденко.
В Министерстве юстиции России уже начался процесс регистрации организационного комитета партии. В комитете есть как мужчины, так и женщины, но женщин, заметила Елена, больше, как больше их и в самом российском обществе.
Учредительный съезд своей партии Нероденко планирует провести осенью 2021 года, поэтому пойти на выборы в Госдуму с политической организацией она не успеет. Однако, заверила женщина, они сейчас направят свои силы на формирование самовыдвиженцев или окажут поддержку другим кандидатам.
— Лидер, который требуется, — это, безусловно, женщина. Поэтому главная стратегическая цель моей партии — обеспечение моей победы в выборах на должность президента Российской Федерации. И я прошу отметить отдельно: «должность президента Российской Федерации». Потому что наша партия относится к президенту как к руководителю, который избирается на конкурсной основе на должность. И ходит туда каждый день на работу исполнять свои должностные обязанности, как и любой другой специалист в нашей стране, — подчеркнула Елена Нероденко.
Много денег на создание партии Елена тратить не намерена: учредительный съезд «УБ» она предполагает провести в онлайн-формате, а рекламу своей организации делать в интернете через различное бесплатное продвижение.
— Раздача рекламных буклетов у метро, так же, как и реклама в журналах, на баннерах, то есть любая наружная реклама, уже не работает. Человек утром, как встает, идет в интернет. В интернете, поверьте, достаточное количество площадок для бесплатной рекламы, — говорит Елена Нероденко.
Елена Нероденко также является чемпионкой Кубка России и СНГ по воздушно-спортивному эквилибру и судьей по шестовой акробатике.
В мае 2015 года НГС рассказал о скандале между Еленой Нероденко и ее бывшим гражданским мужем — сыном экс-губернатора Василия Юрченко Дмитрием, которого женщина обвинила в похищении маленькой дочери. В подтверждение серьезности обвинения Нероденко написала в полицию заявление о похищении ребенка. В конце декабря 2015 года Елена Нероденко потребовала от бывшего мужа алиментов и подала иск об ограничении Дмитрия Юрченко в родительских правах.