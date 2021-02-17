Путин обсудил с лидерами парламентских фракций продуктовые карточки для бедных и выборы в Госдуму

Владимир Путин сегодня провел совещание с лидерами парламентских фракций, на котором обсуждалось внешнее и внутреннее развитие страны.
Президент отметил, что ситуация с безработицей в России улучшается — реальные показатели оказались лучше прогнозов: сейчас, по официальным данным, в стране без работы остаются 2,5 млн человек — это на 300 тысяч человек меньше, чем в декабре 2020 года.
На совещании обсуждался вопрос обеспечения продуктами малообеспеченных россиян. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в стране продовольственные сертификаты для малоимущих. В ответ Путин обещал подумать над этой инициативой — так же, как и над предложением Сергея Миронова из «Справедливой России» расплачиваться материнским капиталом за ремонт жилья.
Говоря о сентябрьских выборах в Госдуму, глава государства подчеркнул, что они должны пройти на конкурентной основе — это важно как для парламентских фракций, так и для не представленных в Госдуме сил. Президент также отметил подходы фракций в защите суверенитета страны. Россия, по словам Путина, не допустит внешнего вмешательства в выборы и ударов по суверенитету.
— Этот выбор [народа] мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле, — цитирует Путина ТАСС.
Ранее в Кремле сообщали, что о выборах в Госдуму президент отдельно скажет в своем послании Федеральному Собранию. Впрочем, пока дата обращения не определена.