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Работа репортаж Многодетная мама лечит старых Дедов Морозов. Все из-за игрушки, потерянной при пожаре

Многодетная мама лечит старых Дедов Морозов. Все из-за игрушки, потерянной при пожаре

В ее «госпиталь» уже попало полсотни новогодних волшебников

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1 комментарий

Любовь мечтала найти Деда Мороза из своего детства

Источник:

Любовь Козлова — из поселка Старопышминск Свердловской области. Дома она устроила мастерскую Дедов Морозов и вот уже семь лет спасает старых новогодних волшебников. Рукодельница покупает сломанные и потрепанные советские игрушки с рук и возвращает им былой вид. В гости к мастерице заглянул E1.RU.

Рукодельница спасает старых Дедов Морозов

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У Любови четверо детей, она посвятила себя их воспитанию. Куклы для нее всегда были просто хобби. Много лет она шила мишек Тедди и ездила с ними на выставки, а когда ждала рождения младшего сына, увлеклась производством ватных игрушек. Тогда и вспомнила о своем первом Деде Морозе.

— Мне хотелось найти такого, как тот, что был у меня в детстве. Полностью из ваты. Помню, как лежала у елки и пальчиком ему шубу разглаживала, как желание загадывала, — рассказывает Любовь. — Бабушка прятала его от меня всё время. То в стайку (так на Урале и в Сибири называют сарай. — Прим. ред.) отнесет, то в подвал, а я находила его всегда. Притаскивала сама, под елочку ставила.

Эти Деды Морозы стоят в очереди на реставрацию

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Присмотритесь: наверняка у вас в семье был похожий Дед Мороз

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Дед Мороз, который был у нее в детстве, сгорел при пожаре. Любовь решила найти такого же на сайте объявлений и купить с рук. Но пока искала, приглядела полсотни других.

— Как-то они тут накопились незаметно. Думаю: ой, и этот классный, и этого вот жалко. Надо ему что-то подклеить, почистить, и будет, как новенький, — говорит мастерица. — Руки у них обычно страдают, потому что дети дергают, шевелят. И мешки, и посохи теряют они.

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Любовь говорит, что она не реставрирует, а лечит новогодних волшебников. Некоторых приходится буквально собирать заново. Они попадают к ней с разорванными шубами и побитыми лицами.

Все экспонаты — выпускники советских фабрик игрушек и артелей. Там их собирали из дешевых материалов и сора, который волшебники прячут под своими шубами или в мешках.

У Деда Мороза ленинградской фабрики особая ухмылка

Источник:

— Это, так скажем, отходы легкой промышленности. Находила в мешках у них старые газеты, ткань, обрезки меха, — говорит Любовь. — Ремонтировала Деда Мороза свердловской фабрики. Там внутри были газеты, про Хрущева написано, какой-то съезд. Почитала, что там происходило.

Снегурочка лишилась шубки

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Мастерица стремится к тому, чтобы вернуть Дедам Морозам и Снегурочкам точный прежний вид, поэтому восстанавливает их по советскому каталогу

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По экспонатам Любови можно изучать географию. Ватных Дедов Морозов производили по всему Советскому Союзу. У каждой фабрики новогодний старец имел свои лицо и наряд. Самому старому дедушке в коллекции мастерицы перевалило за семьдесят.

— Один из первых Дедов Морозов достался мне совсем недорого, его сделали на воронежской фабрике, на фанере сохранилась надпись: «Аня! С Новым годом от деды Коли». Какой-то дедушка подарил внучке, — рассказывает рукодельница.

В коллекции Любови есть Деды Морозы из папье-маше

Источник:

Экспонаты Любовь хранит дома на полках

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Ремонт Дедов Морозов стал для Любови уже не просто увлечением, но и заработком. Клиенты приносят ей на лечение новогодних волшебников.

Кроме того, мастерица освоила советскую технологию и создает из ваты новых Морозов — их у нее можно купить.

Однако многие экспонаты Любовь не продает — они для нее бесценны.

Кстати, такого, как у бабушки, рукодельница все-таки отыскала. Недавно он приехал к ней из другого региона. Осталось полечить и поставить под елку.

ПО ТЕМЕ
Мастерица Дед Мороз СССР Игрушки из ваты Рукодельница Рукоделие Реставрация
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Комментарии
1
Алёна Свистоплясова
32 минуты
Уважаю людей, у которых есть усидчивость и умение работать руками. Молодец! Вообще люблю, когда человек увлекается чем то
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