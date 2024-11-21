Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера

Доставлять товары зимой — испытание Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В интернете сотни курьерских вакансий. Доставка сейчас нужна всем: ресторанам, сетевым магазинам, сервисам подарков и так далее. Платить, кажется, тоже готовы неплохо: если верить сайтам с вакансиями, можно получать и 80, и 100, и даже 150 тысяч рублей в месяц.

Но насколько реалистичны такие цифры? И как вообще устроена работа курьера изнутри? Наши тюменские коллеги из 72.RU попросили рассказать об этом курьера одного из сервисов доставки. Об огромных заказах, сменах по 16 часов и странных претензиях от клиентов — в его колонке.

Анонимный автор Автор предпочел остаться неизвестным

Устроиться очень легко

Мне 24, и я студент. Этим летом искал себе подработку, которую можно будет потом еще и совмещать с учебой. Составил резюме, опубликовал на сайте с вакансиями, и мне позвонила рекрутер из сервиса доставки, предложила гибкие условия: можно взять смену четыре-шесть часов, подстраиваться под расписание занятий.

Тебе скидывают приложения, которые нужно скачать. Одно из них — это как внутренняя соцсеть, где есть блоки с обучалками. Прочитал — сдаешь тест. Поэтому, когда приходишь на собеседование, всю нужную информацию уже знаешь.

Нужно показать пройденные тесты, принести медкнижку и зарегистрировать себя в качестве самозанятого. После этого подписываешь договор с компанией, которая работает с популярными сервисами, то есть напрямую ты на них не работаешь. Таких компаний много. От них зависит, сколько составит твоя почасовая ставка.

В общем-то, всё, начинаешь работать. В свою смену приходишь в центр формирования заказов и через приложение получаешь всю информацию о заказах. Специальная консоль распределяет, какой курьер куда пойдет, чтобы успеть доставить заказ за 15 минут, что очень удобно — на другой конец города не отправят.

Хорошая зарплата только за огромные смены

Здесь работают люди от 18 до 35 лет: для кого-то это просто подработка, но есть и те, для кого это полноценный труд. Зарплата состоит из фиксированной ставки за час (все ведь понимают, что иногда заказов может не быть), процента от доставки заказа и чаевых. Базовая ставка за час у меня была около 140 рублей.

Плата за доставку различается от условий. Например, если работаешь с раннего утра, в непогоду, допоздна или везешь тяжелый арбуз, то за это доплачивают, условно, 50 рублей. Плюс иногда клиенты оставляют чаевые через специальный сервис: как правило, если заказывают что-то поздно или в плохую погоду. Думаю, людям бывает неловко, что я вместо них всё это везу.

Клиенты оставляют курьерам чаевые Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Зарплату я получал раз в неделю на карту. Самое максимальное — 5000 рублей, а в среднем 2500–3000 рублей. Надо понимать, что это я брал три-четыре смены по четыре часа в неделю, не заморачивался. Когда пишут в вакансиях, что можно заработать под 100 тысяч, имеют в виду, что человек будет работать по пятидневке и брать огромные смены.

Я встречал таких, кто работал по 12–16 часов. И я удивлен был очень. Всё же мы понимаем, что крутить педали по 12 часов в день пять дней в неделю — это проблематично.

За что наказывают

Лично я со штрафами не сталкивался, потому что просто-напросто не косячил. Был один курьезный случай, когда надо было оставить заказ у двери, а я перепутал номер квартиры. Клиент открыл дверь, а пакета не нашел. Меня, конечно, поругали, но никакого выговора не сделали, а клиенту просто собрали заказ по новой.

Но есть вещи, которые делать точно нельзя, потому что они влияют на рейтинг. Если он низкий, то тебе с меньшей вероятностью подтвердят часы смен.

Например, нельзя опаздывать больше, чем на пять минут от указанного времени доставки. Две-три минуты — не страшно, они никак не скажутся. И еще нужно обязательно выходить на смены, если ты взялся. Буквально два-три раза так не выйдешь и вылетишь с работы.

А еще нужно нести ответственность за униформу. Тебе выдают куртку, сумку, шлем и велосипед. За это всё нужно в конце смены отчитаться. Например, проколол шину на велосипеде, у тебя спросят: «А почему не исправил, вот запасные камеры, меняй». В этом ничего сложного для меня нет.

Огромные заказы и странные претензии

Самое тяжелое — работать в непогоду. И ведь не угадаешь: берешь смену, а в середине дня начался ливень. А когда выпал первый снег, было очень проблематично ездить по дворам, которые очень плохо чистят. На дорогах скользко. Мы даже на великах не ездили, пешком ходили — так просто быстрее выходило.

И, честно сказать, досадно было, когда кто-то назаказывал на 18 кг доставку, и ты всё это загружаешь, едешь с пакетами и думаешь: «Господи, как же тяжело, быстрее бы это всё довезти».

Иногда заказы просто гигантские Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Радует, что большинство — доброжелательное клиенты. Либо просто нейтрально благодарят, либо очень радушно встречают, желают хорошего вечера.

Но бывали и неприятные случаи. Однажды столкнулся с непонятным для себя возмущением. Я поднимался в лифте и решил, чтобы долго перед клиентом не стоять, достать пакеты из сумки заранее. На следующий день в рабочем чате мне пишет администратор: клиентка жалуется, что курьер залез в ее заказ и что-то смотрит. Увидела она это по камерам в лифте.

Я сразу ответил, мол, пусть предоставит видео, я такого не делал. Да и никакая это не тайна, что у вас в пакете, у меня весь список есть. Моя задача — доставить, мне индифферентно абсолютно, что вы там заказываете: овсяные хлопья, наполнитель для кота или лубрикант для секса.

Работа не для всех

Мне кажется, надо просто быть спокойным на этой работе. Для меня вообще это как некая медитация. Взял смену, катаюсь на велосипеде, слушаю музыку или подкаст какой-нибудь, и меня это успокаивает. Сжигаю калории, плюс еще и деньги платят.