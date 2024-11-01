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Работа Теперь все они здесь: где в Новосибирске найти работу за которую платят от 250 тысяч рублей?

Теперь все они здесь: где в Новосибирске найти работу за которую платят от 250 тысяч рублей?

Рассказываем, где искать лучшие вакансии в Новосибирске

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Теперь все лучшие вакансии собраны в одном месте

Команда NGS.RU запустила новый проект в телеграм-канале «Поиск | NGS.RU | Работа Новосибирск». Теперь все лучшие вакансии будут собраны в одном месте. Среди них найдутся и высокооплачиваемые.

Например, от 250 тысяч рублей готовы платить ведущему менеджеру по продаже франшиз. Работать предстоит с входящими звонками, заносить клиентов в CRM-систему, проводить онлайн-презентации.

Если вам больше по душе IT-сфера, то за такую же зарплату можно рассмотреть позицию QA Lead — специалиста, который руководит командой тестировщиков. Предстоит выстраивать рабочие процессы в команде, распределять задачи и заниматься тестированием.

Больше интересных предложений от работодателей, вы можете найти в новом телеграм-канале «Поиск | NGS.RU | Работа Новосибирск». Здесь мы будем публиковать вакансии города, полезные посты о том, как совмещать профессиональную и личную жизнь, не выгореть на работе и многое другое. Без мемов и шуток, конечно, тоже не обойдется.

Кроме этого там будут:

  • Вакансии для тех, кто хочет работать удаленно;

  • Варианты подработок;

  • Истории о том, как выбрать подходящую себе работу.

Редакция самостоятельно выбирает вакансии и собирает их в удобные подборки. Например, вот тут можно посмотреть, какие ещё есть предложения с зарплатой от 200 тысяч рублей:

Ещё больше подборок с вакансиями и полезными советами вы найдете в Поиск | NGS.RU | Работа Новосибирск. Подписывайтесь!

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Приходите работать со своими деньгами , знаю м уже ,проходили
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