Теперь все они здесь: где в Новосибирске найти работу за которую платят от 250 тысяч рублей?

Теперь все лучшие вакансии собраны в одном месте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Команда NGS.RU запустила новый проект в телеграм-канале «Поиск | NGS.RU | Работа Новосибирск». Теперь все лучшие вакансии будут собраны в одном месте. Среди них найдутся и высокооплачиваемые.

Например, от 250 тысяч рублей готовы платить ведущему менеджеру по продаже франшиз. Работать предстоит с входящими звонками, заносить клиентов в CRM-систему, проводить онлайн-презентации.

Если вам больше по душе IT-сфера, то за такую же зарплату можно рассмотреть позицию QA Lead — специалиста, который руководит командой тестировщиков. Предстоит выстраивать рабочие процессы в команде, распределять задачи и заниматься тестированием.

Больше интересных предложений от работодателей, вы можете найти в новом телеграм-канале «Поиск | NGS.RU | Работа Новосибирск». Здесь мы будем публиковать вакансии города, полезные посты о том, как совмещать профессиональную и личную жизнь, не выгореть на работе и многое другое. Без мемов и шуток, конечно, тоже не обойдется.

Кроме этого там будут:

Вакансии для тех, кто хочет работать удаленно;

Варианты подработок;

Истории о том, как выбрать подходящую себе работу.

Редакция самостоятельно выбирает вакансии и собирает их в удобные подборки. Например, вот тут можно посмотреть, какие ещё есть предложения с зарплатой от 200 тысяч рублей: