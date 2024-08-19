НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

штиль.

 745мм 99%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,91
EUR 97,84

СРОЧНО

В мэрии сообщили о судьбе белых медведиц

Где танцевал сибирский Элвис
Подслушано в чатах родителей
Миллиарды в кредит
Что не забыть перед 1 сентября
Начать всё заново в Абхазии
Жизнь как в кино
Собираем подростка в школу
Новосибирск 50 лет назад
Дорогая аренда жилья
НГС в Telegram
Работа Это вообще законно? обзор Досрочная пенсия по решению суда: как россиянка доказала, что имеет право на отдых раньше срока

Досрочная пенсия по решению суда: как россиянка доказала, что имеет право на отдых раньше срока

Работодателю пришлось заплатить за ошибку в документах

2 204
10 комментариев
Женщина два года судилась, чтобы добиться заслуженного отдыха

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.

Ситуация, когда пенсию насчитали не так, как человек рассчитывал, не такая уж редкая. Как говорят юристы, суды в этом случае часто встают на сторону пенсионера, правда, порой это занимает много времени из-за апелляций и новых слушаний. Тем не менее если не сдаваться, то восстановить справедливость вполне возможно — эта история реальный пример того, как настойчивость была вознаграждена.

Началась эта судебная история в 2022 году: Евгения Дарова (имя изменено. — Прим. ред.) подала иск к больнице, в которой семь лет работала в административно-хозяйственном отделе маляром. Конфликт с бывшим работодателем возник после того, как она узнала, что ее условия труда не считались вредными. Всё это время больница не платила повышенные взносы в Пенсионный фонд (тогда Соцфонд назывался так) и не передавала туда информацию о вредных условиях труда, которые дают право выйти на пенсию раньше, чем на общих основаниях.

До 2019 года возраст выхода на трудовую пенсию был 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В 2019 году началась очередная пенсионная реформа, возраст выхода на пенсию начали постепенно повышать. К 2028 году он вырастет на пять лет, а пока идет переходный период. В 2024 году мужчины уходят на пенсию в 63 года, женщины — в 58 лет — это по общему правилу. Работа в тяжелых условиях и на вредных производствах дает право выйти на пенсию раньше.

Отсутствие «вредного» стажа помешало Даровой выйти на пенсию на льготных основаниях — именно поэтому она решила судиться. Больница, в свою очередь, настаивала, что ничего вредного в условиях труда Евгении не было. Стаж определяют как вредный, если 80% рабочего времени сотрудник проводит в условиях, плохо влияющих на его здоровье. Работодатель утверждал, что столько времени маляр ни с какими опасными для здоровья веществами не контактировала.

Однако в суде выяснилось, что в 2018 году в больнице проводили оценку условий труда, и из протокола следует, что по химическим показателям фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам. Тогда же установили класс условий труда — 3.1. Грубо говоря, это первый уровень вредности — работа в таких условиях повышает риск развития заболеваний.

Суд сразу же встал на сторону Евгении: в первом решении по делу указано, что ее профессия попадает под список работ, которые по закону предусматривают ранний выход на пенсию — при наличии десятилетнего стажа женщины могут оформить ее на 5 лет раньше. Представители больницы хоть и утверждали, что 80% рабочего времени Дарова не контактировала с вредными веществами, но доказательств этому не предоставили. Даже рабочее место бывшей сотрудницы не сфотографировали, чтобы приложить снимок к материалам дела. Суд обязал бывшего работодателя исправить сведения, переданные в Пенсионный фонд. И соответствующие дополнительные страховые взносы тоже доплатить.

После этого отделение Пенсионного фонда подало жалобу. Апелляционная инстанция отменила первое решение суда, сославшись на оценку условий труда маляра, которая проводилась ранее, и определила, что время воздействия вредного фактора на рабочем месте маляра — 40%. Доказательств, что вредные факторы воздействовали на Евгению Дарову в течение всего рабочего времени, суд в материалах дела не нашел. Дарова тоже подала жалобу, но кассационная инстанция согласилась с решением апелляции. Евгения не сдавалась и дошла до Верховного суда.

Итог этой истории

Верховный суд встал на сторону Евгении. В его решении указано, что суды апелляционной и кассационной инстанции не учли разъяснение Минтруда. В нем говорится, что когда речь идет о 80% рабочего времени во вредных условиях, то учитывается не только непосредственное выполнение самих тяжелых и вредных работ, но и время подготовительных и вспомогательных работ.

— Приведенное свидетельствует о том, что суд апелляционной инстанции дал произвольную оценку доказательствам, имеющимся в материалах дела и являвшихся предметом исследования и оценки суда первой инстанции, — говорится в решении Верховного суда.

В июне 2024 года он отменил решения апелляционного и кассационного судов, оставив в силе самое первое. Теперь стаж Евгении должны пересчитать по вредному тарифу — решения Верховного суда окончательные, обжалованию они не подлежат.

ПО ТЕМЕ
Суд Верховный суд Судебная практика Выплаты и пособия Пенсия Стаж Досрочная пенсия Деньги
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
19 августа 2024, 08:07
"Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. " то есть, те тётки и дядьки, которых называют судьями, могут "судить" в зависимости от своего настроения
я111я
19 августа 2024, 08:46
доказала, што работать вАААпще вредно? и ушла на пенЗию.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Мнение
«Предлагаю выписывать людям абонемент в СИЗО»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» — о его уголовном преследовании
Алина Перлова
​Китаист и переводчик
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Рекомендуем
Знакомства

Bodya,25

Katerina,40

Елена,47

Ал,43

Сергей ,36

Ice21,30

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Эвакуации авто

3 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление