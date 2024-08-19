Досрочная пенсия по решению суда: как россиянка доказала, что имеет право на отдых раньше срока

Женщина два года судилась, чтобы добиться заслуженного отдыха Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.



Ситуация, когда пенсию насчитали не так, как человек рассчитывал, не такая уж редкая. Как говорят юристы, суды в этом случае часто встают на сторону пенсионера, правда, порой это занимает много времени из-за апелляций и новых слушаний. Тем не менее если не сдаваться, то восстановить справедливость вполне возможно — эта история реальный пример того, как настойчивость была вознаграждена.



Началась эта судебная история в 2022 году: Евгения Дарова (имя изменено. — Прим. ред.) подала иск к больнице, в которой семь лет работала в административно-хозяйственном отделе маляром. Конфликт с бывшим работодателем возник после того, как она узнала, что ее условия труда не считались вредными. Всё это время больница не платила повышенные взносы в Пенсионный фонд (тогда Соцфонд назывался так) и не передавала туда информацию о вредных условиях труда, которые дают право выйти на пенсию раньше, чем на общих основаниях.



До 2019 года возраст выхода на трудовую пенсию был 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В 2019 году началась очередная пенсионная реформа, возраст выхода на пенсию начали постепенно повышать. К 2028 году он вырастет на пять лет, а пока идет переходный период. В 2024 году мужчины уходят на пенсию в 63 года, женщины — в 58 лет — это по общему правилу. Работа в тяжелых условиях и на вредных производствах дает право выйти на пенсию раньше.



Отсутствие «вредного» стажа помешало Даровой выйти на пенсию на льготных основаниях — именно поэтому она решила судиться. Больница, в свою очередь, настаивала, что ничего вредного в условиях труда Евгении не было. Стаж определяют как вредный, если 80% рабочего времени сотрудник проводит в условиях, плохо влияющих на его здоровье. Работодатель утверждал, что столько времени маляр ни с какими опасными для здоровья веществами не контактировала.



Однако в суде выяснилось, что в 2018 году в больнице проводили оценку условий труда, и из протокола следует, что по химическим показателям фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам. Тогда же установили класс условий труда — 3.1. Грубо говоря, это первый уровень вредности — работа в таких условиях повышает риск развития заболеваний.



Суд сразу же встал на сторону Евгении: в первом решении по делу указано, что ее профессия попадает под список работ, которые по закону предусматривают ранний выход на пенсию — при наличии десятилетнего стажа женщины могут оформить ее на 5 лет раньше. Представители больницы хоть и утверждали, что 80% рабочего времени Дарова не контактировала с вредными веществами, но доказательств этому не предоставили. Даже рабочее место бывшей сотрудницы не сфотографировали, чтобы приложить снимок к материалам дела. Суд обязал бывшего работодателя исправить сведения, переданные в Пенсионный фонд. И соответствующие дополнительные страховые взносы тоже доплатить.



После этого отделение Пенсионного фонда подало жалобу. Апелляционная инстанция отменила первое решение суда, сославшись на оценку условий труда маляра, которая проводилась ранее, и определила, что время воздействия вредного фактора на рабочем месте маляра — 40%. Доказательств, что вредные факторы воздействовали на Евгению Дарову в течение всего рабочего времени, суд в материалах дела не нашел. Дарова тоже подала жалобу, но кассационная инстанция согласилась с решением апелляции. Евгения не сдавалась и дошла до Верховного суда.



Итог этой истории

Верховный суд встал на сторону Евгении. В его решении указано, что суды апелляционной и кассационной инстанции не учли разъяснение Минтруда. В нем говорится, что когда речь идет о 80% рабочего времени во вредных условиях, то учитывается не только непосредственное выполнение самих тяжелых и вредных работ, но и время подготовительных и вспомогательных работ.



— Приведенное свидетельствует о том, что суд апелляционной инстанции дал произвольную оценку доказательствам, имеющимся в материалах дела и являвшихся предметом исследования и оценки суда первой инстанции, — говорится в решении Верховного суда.

