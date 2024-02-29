«Доходы у них очень скромные»: кому президент предложил поднять зарплату

Кроме того, Владимир Путин заявил, что текущий разрыв в зарплатах бюджетников в разных регионах он считает несправедливым: до 2025 года кабмину поручено разработать новую модель оплаты труда для бюджетников в регионах, а в 2026 году — принять ее для всей страны.