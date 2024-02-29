«Доходы у них очень скромные»: кому президент предложил поднять зарплату

Во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин перечислил несколько профессий, которым необходимо повысить зарплаты в ближайшем будущем. В первую очередь это касается специалистов, работающих в лесном хозяйстве, сфере метеорологии и охраны окружающей среды.
— Надо честно сказать, что вопросы, которые они решают, очень важные, а доходы у них очень скромные, — заявил Владимир Путин.
Все те, кто получают зарплату на уровне МРОТа, в ближайшие годы также могут рассчитывать на прибавку: президент заявил, что минимальный размер оплаты труда продолжит расти и к 2030 году увеличится почти вдвое — до 35 тысяч рублей.
Прибавку получат и учителя, преподающие базовые предметы в высших учебных заведениях.
— Профессиональные основы будущего специалиста закладываются на первых курсах. Предлагаю повысить оплату труда преподавателей базовых предметов, — добавил Владимир Путин.
Помимо этого, глава государства предложил дополнительные выплаты за классное руководство и кураторство в техникумах: с 1 марта специалисты получат федеральную выплату до 10 тысяч рублей. Советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах выплатят по пять тысяч рублей.
Кроме того, Владимир Путин заявил, что текущий разрыв в зарплатах бюджетников в разных регионах он считает несправедливым: до 2025 года кабмину поручено разработать новую модель оплаты труда для бюджетников в регионах, а в 2026 году — принять ее для всей страны.
Про все главные заявления Владимира Путина во время обращения Федеральному собранию мы рассказывали в нашей онлайн-трансляции.