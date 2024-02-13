«Ваши советы мне не нужны». История парня, который лишился выплат за больничный из-за иглоукалывания

Через две недели (хотя должен был через одну) парень с больной спиной и хорошо выстроенными личными границами пришел к врачу продлять больничный. Поскольку шее лучше вообще не стало, а даже, скорее, наоборот: добавились еще боли то ли в спине, то ли в пояснице.

Терапевт спросил, принимались ли лекарства и посещен ли невролог.