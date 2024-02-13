«Ваши советы мне не нужны». История парня, который лишился выплат за больничный из-за иглоукалывания

Вы часто берете больничный? А знали ли вы, что если лечиться не по советам врача, не вовремя прийти на прием и заниматься самолечением, то можно потерять большую часть выплат по листку нетрудоспособности? Не 80% от зарплаты, а 80% от МРОТ.
HR-директор Ольга Новгородова поделилась историей работника, который повредил шею и вместо невролога пошел на иглоукалывание. Она рассказала, чем это всё закончилось.
В начале января парень повредил шею, катаясь на лыжах. Заклинило, защемило, продуло — непонятно. Не сильно, но больничный взял, на работу не ходит. Босс поинтересовался: а чем он лечится. Оказалось, иглоукалыванием. Начальник говорит: «Иди к неврологу, вот хороший, сам у него лечусь».
Но сотрудник к неврологу не хочет. И болеет уже которую неделю. Босс ругается, мол, надо работать, тебя эти альтернативные методы будут еще месяц вытягивать, а меж тем нормальный невролог и остеопат сделают это за пару сеансов.
На что сотрудник отвечает очень вежливо: «Вы не могли бы не вмешиваться в мою личную жизнь, я молчал в ответ на ваши непрошенные советы, но теперь, поскольку вы настаиваете, вынужден прямо сказать, что они мне не нужны». И вот как дальше?
Через две недели (хотя должен был через одну) парень с больной спиной и хорошо выстроенными личными границами пришел к врачу продлять больничный. Поскольку шее лучше вообще не стало, а даже, скорее, наоборот: добавились еще боли то ли в спине, то ли в пояснице.
Терапевт спросил, принимались ли лекарства и посещен ли невролог.
Больничный, конечно, врач продлил, но с отметками о нарушении больничного режима с кодами
- 23 — несоблюдение предписанных условий оказания медицинской помощи;
- 24 — несвоевременная явка на прием к врачу (фельдшеру, зубному врачу);
- 28 — другие причины (в данном случае — самолечение).
(В приказе Минздрава
А это, на минуточку, показания к перерасчету больничных выплат.
У парня непрерывный стаж 6 лет, значит больничный должен покрывать 80% зарплаты. Но теперь он получит 80% не от зарплаты, а от минимального размера оплаты труда — от
Есть у руководителя такая опция — запросить у сотрудника объяснительную: «Почему, мол, ты, мил человек, не выполнял условия врача?» И подавать данные о больничном уже потом. То есть здесь есть момент для манипуляции — захочет работодатель, подаст строго по закону, исходя из МРОТ. Захочет, пойдет навстречу и рассчитает как всегда.
Босс, как вы помните, был не сильно доволен поведением сотрудника, да еще и поставлен им на место. Поэтому решение принял следующее:
В итоге парень пошел к врачу. Купил таблеток:
— В душе — как будто морально изнасиловали. Физически точно стало легче: спина не болит, шея с каждой минутой всё лучше, — рассказал он после. — Сижу, прислушиваюсь к своим ощущениям — и в голове, и в теле…. И спать сильно хочется.
В случае если работодатель сочтет, что причина нарушения режима является уважительной, то он должен издать официальный приказ, в котором дается прямое указание бухгалтеру о том, что сумма начислений по листу нетрудоспособности должна быть сохранена в неизменном виде на основании объяснительной записки работника.
Мнение юриста
— Сотруднику могут легально снизить больничное пособие, — объяснил MSK1.RU юрист Евгений Крылов. — Но если рассуждать об этом холодно, то и нормы закона, позволяющие снижать пособие, и условия наступления этих санкций предусмотрены статьей 8 Федерального закона
— И из того, что вменяют сотруднику, можно опровергнуть, пожалуй, только пункт с самолечением. Поскольку он недоказуем. Даже если доказать, то его самолечение ни на что не повлияло. Но остаются еще два пункта, с которыми нужно что-то делать.
Среди оснований для снижения пособия действительно предусмотрены: нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом, и неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы.
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